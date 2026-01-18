18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सोशल मीडिया से मिला छात्रा को न्याय…शोहदे ने छात्रा का हाथ पकड़ कर खींचा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया यह हाल

गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां सड़क से गुजर रही छात्रा से खुलेआम छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें शोहदा गुजर रही छात्रा का हाथ पकड़ कर गली में खींचने की कोशिश कर रहा था।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 18, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार युवक

गोरखपुर जिले के गोला थानाक्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पढ़ने जा रही छात्रा काे सड़क पर पकड़कर खींचने लगा, अचानक इस हरकत से छात्रा भयभीत होकर किसी तरह युवक से हाथ छुड़ाकर वहां से भागी। संयोग से इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई और रविवार को आरोपी युवक को ढूंढ कर गिरफ्तार कर ली।

गोला क्षेत्र का रहने वाला है छेड़खानी का आरोपी

पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान गोला क्षेत्र के उनौली गांव निवासी 18 साल के शुभम कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी युवक ने युवती के साथ हुई घटना को स्वीकार किया और हाथ जाेड़कर माफी मांगने लगा। फिलहाल अभी पीड़ित छात्रा के परिवार ने अभी तक कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है।

सड़क से गुजर रही छात्रा का हाथ पकड़ कर खींचा

पुलिस ने बताया कि घटना 16 जनवरी की बताई जा रही है। शुक्रवार को गोला नगर पंचायत में दो छात्राएं एक साथ कहीं रही थीं। तभी एक युवक पीछे से आया। एक छात्रा का हाथ पकड़कर वह गली की तरफ खींचने लगा। छात्रा पहले तो कुछ समझ नहीं पाई फिर इस हरकत से वह घबड़ा गई और फिर किसी तरह युवक से हाथ छुड़ाकर भाग निकली, युवक भी दूसरी गली से निकल गया।

मौके का बन गया वीडियो, वायरल होते ही पुलिस हुई सक्रिय

संयोग से इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले पुलिस की जांच में ऐसी कोई जगह नहीं मिली, जो वीडियो में दिख रही थी। बाद में टीम ने और छानबीन की, तब गोला नगर पंचायत में घटना वाली जगह मिली। इसके बाद आरोपी युवक का पुलिस ने पता लगाना शुरू किया। रविवार को आरोपी युवक की गोला में लोकेशन मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के सामने शुभम ने अपनी गलती स्वीकार की। बार-बार दोनों हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगता रहा।

CO बोले…आरोपी गिरफ्तार

CO गोला दरवेश कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी युवक काे पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी तक पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है।

ये भी पढ़ें

वायरल वीडियो कांड: लखनऊ से पहुंची जांच टीम, मेडिकल कॉलेज में मीडिया की एंट्री पर रोक से उठे सवाल?
गोंडा
निदेशक संदीपा श्रीवास्तव फोटो सोर्स पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सोशल मीडिया से मिला छात्रा को न्याय…शोहदे ने छात्रा का हाथ पकड़ कर खींचा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया यह हाल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा…पोल पर चढ़कर खुद के जैकेट में लगाया आग, घंटों हलकान रही रेस्क्यू टीम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बेख़ौफ़ थार सवारों ने जिला जेल के गेट से युवक को किया अगवा, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शादी से पहले ही मंगेतर जोड़े का हैरान करने वाला कांड, अब मंडप की जगह पहुंचे जेल…खबर सुन परिजन भी हुए सन्न

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

डकैती मामले में कप्तान की बड़ी कारवाई…थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

भगवा गद्दी, शेर की आकृति और खुशबू… अब इस खास कुर्सी पर बैठेंगे सीएम योगी! केदारनाथ मंदिर से खास लगाव

योगी आदित्यनाथ को मिली खास कुर्सी
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.