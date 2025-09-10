Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

उचक्कों ने ATM कार्ड बदलकर 2.45 लाख निकाले, बातों में उलझाकर युवक से बदल लिए ATM…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

गोरखपुर में उचक्कों ने ATM में एक युवक को शिकार बना लिया, उसे बातों में उलझाकर पहले ATM बदला फिर किसी तरह पिन जान लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचक्कों की तलाश कर रही है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 10, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, उचक्कों ने युवक के ATM कार्ड बदला, लाखों निकाले

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां उचक्कों ने एटीएम बदलकर 2.45 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के हाथ वारदात का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें पांच उचक्कों को तस्वीर कैद हो गई है, अब पुलिस पहचान करने ले जुटी है।

बातों में उलझाकर उचक्कों ने युवक से ATM बदला

जानकारी के मुताबिक बेलीपार थाना क्षेत्र के महाबीर छपरा में क्षेत्र के ही ककराखोर निवासी मैनुद्दीन के खाते से 2.45 लाख रुपए निकाल लिए गए। मैनुद्दीन ने अपने भतीजे तौहीद को महावीर छपरा चौराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगे एटीएम से पैसे निकालने के लिए भेजा था। जब तौहीद एटीएम से पैसे निकाल रहा था, इस दौरान पांच अन्य युवक भी अंदर घुस गए और बातों में उलझा कर ATM बदल लिए साथ ही पिन नंबर भी नोट कर लिए।

ये भी पढ़ें

प्रयागराज में कॉलेज के बाहर 12वीं के छात्र की हत्या, छोटे भाई के सामने सीने में उतारे चाकू
प्रयागराज
image

अलग-अलग जगहों से 2.45 लाख निकाले

आरोपियों ने एटीएम कार्ड से अलग-अलग जगहों से कुल मिलाकर 2.45 लाख रुपए निकाल लिये। मैनुद्दीन के मोबाइल पर पैसे निकलने का मैसेज आया तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तत्काल बैंक में प्रार्थना पत्र देकर एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया। इसके बाद बेलीपार थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में बेलीपार थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया किनअज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एटीएम की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

अखिलेश अंदर… सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, कंबल में उठाकर ले गए पुलिसवाले
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / उचक्कों ने ATM कार्ड बदलकर 2.45 लाख निकाले, बातों में उलझाकर युवक से बदल लिए ATM…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.