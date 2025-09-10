उचक्कों ने ATM कार्ड बदलकर 2.45 लाख निकाले, बातों में उलझाकर युवक से बदल लिए ATM…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जानकारी के मुताबिक बेलीपार थाना क्षेत्र के महाबीर छपरा में क्षेत्र के ही ककराखोर निवासी मैनुद्दीन के खाते से 2.45 लाख रुपए निकाल लिए गए। मैनुद्दीन ने अपने भतीजे तौहीद को महावीर छपरा चौराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगे एटीएम से पैसे निकालने के लिए भेजा था। जब तौहीद एटीएम से पैसे निकाल रहा था, इस दौरान पांच अन्य युवक भी अंदर घुस गए और बातों में उलझा कर ATM बदल लिए साथ ही पिन नंबर भी नोट कर लिए।