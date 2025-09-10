उचक्कों ने ATM कार्ड बदलकर 2.45 लाख निकाले, बातों में उलझाकर युवक से बदल लिए ATM…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां उचक्कों ने एटीएम बदलकर 2.45 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के हाथ वारदात का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें पांच उचक्कों को तस्वीर कैद हो गई है, अब पुलिस पहचान करने ले जुटी है।
जानकारी के मुताबिक बेलीपार थाना क्षेत्र के महाबीर छपरा में क्षेत्र के ही ककराखोर निवासी मैनुद्दीन के खाते से 2.45 लाख रुपए निकाल लिए गए। मैनुद्दीन ने अपने भतीजे तौहीद को महावीर छपरा चौराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने लगे एटीएम से पैसे निकालने के लिए भेजा था। जब तौहीद एटीएम से पैसे निकाल रहा था, इस दौरान पांच अन्य युवक भी अंदर घुस गए और बातों में उलझा कर ATM बदल लिए साथ ही पिन नंबर भी नोट कर लिए।
आरोपियों ने एटीएम कार्ड से अलग-अलग जगहों से कुल मिलाकर 2.45 लाख रुपए निकाल लिये। मैनुद्दीन के मोबाइल पर पैसे निकलने का मैसेज आया तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तत्काल बैंक में प्रार्थना पत्र देकर एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया। इसके बाद बेलीपार थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में बेलीपार थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया किनअज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एटीएम की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।