अखिलेश अंदर… सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, कंबल में उठाकर ले गए पुलिसवाले

लखनऊ : लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर एक युवक ने खुद को आग लगा ली। युवक तेज लपटों के बीच घिर गया। वहां आसपास मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। सपा कार्यालय के बाहर मौजूद पुलिसकर्मी युवक को कंबल में लपेटकर उसे अस्पताल लेकर गए।
युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। युवक अलीगढ़ का निवासी बताया जा रहा है।
युवक का नाम योगेश गोस्वामी बताया जा रहा है। पार्टी दफ्तर के अंदर सबा परवीन सहित कई लोग अखिलेश से मिलने गए, तभी युवक ने पार्टी दफ्तर के बाहर आग लगा ली। अभी तक की जांच में सामने आया है कि 6 लाख रुपए को लेकर युवक का विवाद चल रहा है। उसी को लेकर उसने यह कदम उठाया है।
सबा के पास ही रहने वाले दानिश से उसका 6 लाख रुपए को लेकर विवाद था। इसको लेकर कई बार स्थानीय पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर सबा परवीन कुछ लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने आई थीं। तभी युवक ने कार्यालय के बाहर आग लगा ली।
