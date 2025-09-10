अखिलेश अंदर… सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, कंबल में उठाकर ले गए पुलिसवाले

सबा के पास ही रहने वाले दानिश से उसका 6 लाख रुपए को लेकर विवाद था। इसको लेकर कई बार स्थानीय पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर सबा परवीन कुछ लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने आई थीं। तभी युवक ने कार्यालय के बाहर आग लगा ली।



