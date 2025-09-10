Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली

राहुल गांधी के काफिले को मंत्री ने रोका, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की

राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का काफिला रोक लिया और वह समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए।

रायबरेली

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 10, 2025

रायबरेली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के काफिले को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोक लिया। वह समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही।

दो दिन का है राहुल गांधी का दौरा

राहुल आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह उनका छठा रायबरेली दौरा है। बुधवार सुबह साढ़े 8 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे।

चुनाव आयोग पर तानाशाही का आरोप

राहुल गाधी ने बटोही रिसॉर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत हैं। वोट चोरी हो रही है। इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है।

चर्चा में सपा नेता का पोस्टर

रायबरेली में राहुल के दौरे के दौरान सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने एक अनोखा पोस्टर बनाया। यह पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। इस पोस्टर में राहुल-अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दर्शाया गया है।

पोस्टर को लेकर राहुल निर्मल बागी ने कहा- जिस तरह राहुल, अखिलेश और तेजस्वी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं। निश्चित रूप से वे कलयुग के ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार हैं।

इस पोस्टर पर तंज कसते हुए भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गाधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव राजनीति के इच्छाधारी हिंदू हैं। चुनाव आते ही यह अपना रंग रूप बदल लेते हैं।

Updated on:

10 Sept 2025 02:42 pm

Published on:

10 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / राहुल गांधी के काफिले को मंत्री ने रोका, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की

