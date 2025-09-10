Patrika LogoSwitch to English

‘तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…’, लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश

Kanpur Keshav Uttam 'Your parents are villains...I will make you a queen...', कानपुर नर्सिंग होम के कैंटीन संचालक के मोबाइल में करीब 20 लड़कियों की अश्लील फोटो, वीडियो, चैटिंग आदि मिली है। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले गिरफ्तार नहीं किया। अब चार टीमें लगाई गई हैं।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 10, 2025

तुम्हारे मां-बाप विलेन...(फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kanpur Keshav Uttam 'Your parents are villains…I will make you a queen…', कानपुर के नौबस्ता में कई किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी केशव उत्तम को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कानपुर में लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए मां-बाप के खिलाफ भड़काता था। उन्हें विलेन के रूप में ब्रेनवाश किया जाता था। कहता था मां-बाप तुम्हें खुश नहीं रख सकते हैं। जबकि तुमको मैं रानी बनाकर रखूंगा। जब तुम 20 साल की बालिग हो जाओगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। इधर पीड़िता के पिता ने कहा कि बीते 7 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ अभद्रता की गई। अब उसी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम में लगाई गई है।

आरोपी की शातिराना हरकतें

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत के एक नर्सिंग होम में चलने वाले कैंटीन का संचालक केशव उत्तम काफी शातिर निकला। वह लड़कियों को अपनी जाल में फंसा कर न्यूड वीडियो बना लेता था। इधर शिकायत करने वाली पीड़िता ने बताया कि घर में आने जाने के लिए उसने उससे राखी बंधवाई। उसे छत पर ले जाकर कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाता था। विरोध करने पर रिश्ता तोड़ लेने की धमकी देता। कहता था मेरी खुशी के लिए कपड़े उतार दो। इसके बाद वह फोटो खींच लेता था।

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त दक्षिण?

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेन्द्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़िता के परिजन से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया है कि स्कूल जाने के दौरान केशव उत्तम छेड़खानी करता था। थाना नौबस्ता में छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी गई। लेकिन वह फरार हो गया। जिसके पास मिले मोबाइल में अश्लील चैट, वीडियो, फोटो मौजूद है। जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं।

आरोपी मूलतः फतेहपुर का रहने वाला

केशव उत्तम मूल रूप से फतेहपुर जिला के जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत लहुरी सराय का रहने वाला है। पुलिस की दबिश को देखते हुए आरोपी का परिवार घर में ताला बंद कर फरार हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार केशव उत्तम दो बहनों के बीच अकेला भाई है। जो जहानाबाद में इंटर करने के बाद कानपुर चला गया।

क्या है नर्सिंग होम, आरोपी और पीड़िता की लोकेशन?

नौबस्ता थाना क्षेत्र के मोहल्ले में स्थित तीन मंजिला मकान के भूतल में नर्सिंग होम संचालित है। जबकि पहली मंजिल में केशव उत्तम, दूसरी मंजिल पर पीड़िता का परिवार रहता है। अस्पताल कैंटीन का संचालक केशव उत्तम है। पीड़िता के पिता के अनुसार वह अपनी पत्नी 16 साल का बेटा और 14 साल की बेटी के साथ रहता है।

Updated on:

10 Sept 2025 11:45 am

Published on:

10 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 'तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…', लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश

