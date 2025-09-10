‘तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…’, लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश

Kanpur Keshav Uttam 'Your parents are villains…I will make you a queen…', कानपुर के नौबस्ता में कई किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी केशव उत्तम को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कानपुर में लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए मां-बाप के खिलाफ भड़काता था। उन्हें विलेन के रूप में ब्रेनवाश किया जाता था। कहता था मां-बाप तुम्हें खुश नहीं रख सकते हैं। जबकि तुमको मैं रानी बनाकर रखूंगा। जब तुम 20 साल की बालिग हो जाओगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। इधर पीड़िता के पिता ने कहा कि बीते 7 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ अभद्रता की गई। अब उसी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम में लगाई गई है।