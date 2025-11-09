सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

नगर निगम में सोमवार को आयोजित होंने वाली भाजपा की एकता यात्रा और सामूहिक वंदेमातरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने के चलते को देखते हुए ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है। यह डायवर्जन सोमवार सुबह 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रूप से लागू रहेगी। एंबुलेंस व अन्य इमरजेंसी वाहनों पर यह लागू नहीं रहेगा। एसपी ट्रैफिक ने आम जनता से अपील है कि अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए एक घंटे पूर्व अपने स्थान से निकलना सुनिश्चित करें।