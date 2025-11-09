Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

सोमवार को सामूहिक वंदेमातरम और भाजपा की एकता यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदवाल किया है। शहरवासी डाइवर्जन स्थिति देखकर निकले।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 09, 2025

Up news ,gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में सोमवार को डाइवर्जन

नगर निगम में सोमवार को आयोजित होंने वाली भाजपा की एकता यात्रा और सामूहिक वंदेमातरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने के चलते को देखते हुए ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है। यह डायवर्जन सोमवार सुबह 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रूप से लागू रहेगी। एंबुलेंस व अन्य इमरजेंसी वाहनों पर यह लागू नहीं रहेगा। एसपी ट्रैफिक ने आम जनता से अपील है कि अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए एक घंटे पूर्व अपने स्थान से निकलना सुनिश्चित करें।

सोमवार को ट्रैफिक डाइवर्जन, इन रास्तों से होकर निकले

टीपीनगर से टीडीएम अहलादपुर होकर बेतियाहाता की तरफ आने वाले कामर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन रुस्तमपुर चौराहा पैडलेगंज चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह वाहन शास्त्री चौराहा आंबेडकर चौराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

घोष कंपनी से टाउनहाल की तरफ आने वाले वाहन शास्त्री चौराहा की तरफ डायवर्ट रहेंगे।
अग्रसेन तिराहा से टाउनहॉल की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन जुबली तिराहा बक्शीपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

आंबेडकर चौराहा से तमकुही तिराहा की आने वाले वाहन छात्र संघ रुस्तमपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। असुरन चौराहा से काली मंदिर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन कौवा बाग मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। हड्डी माई तिराहा से टाउन हॉल की तरफ सभी प्रकार के वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन अग्रसेन तिराहा से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

विजय चौराहा से गणेश चौराहा की तरफ आने वाले वाहन सुमेर सागर की तरफ डायवर्ट रहेंगे।
कालीमंदिर से गणेश चौराहा की तरफ आने वाले वाहन पुलिस लाइन तिराहा की तरफ डायवर्ट रहेंगे। तमकुही तिराहा से कचहरी की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेगें। वाहन आंबेडकर चौराहा एवं हरिओम नगर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

पोस्ट ऑफिस तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन गणेश चौक की तरफ नहीं आएंगे। ये वाहन हरिओमनगर नगर तिराहा व आंबेडकर चौराहा से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आयकर भवन तिराहा से हरिओमनगर तिराहा की तरफ आने वाले वाहन पुराना आरटीओ तिराहा की तरफ डायवर्ट रहेंगे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

