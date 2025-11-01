आज से शुरू हो रही है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा, सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटर पर रखी जाएगी नजर

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस भर्ती परीक्षा
गोरखपुर में पुलिस ऑपरेटर की परीक्षा एक नवंबर को पहली परीक्षा जिले के 23 केन्द्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिसमें कुल 9360 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दो नवंबर को दूसरी परीक्षा जिले के 22 केन्द्रों पर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होगी। जिसमें कुल 9120 अभ्यर्थी भाग लेंगे। जिलाधिकारी की देखरेख में परीक्षा की गोपनीय सामग्री पुलिस लाइन स्थित अस्थायी कोषागार से सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ दो-दो आर्म्ड आरक्षी लगाए गए हैं।
SP सिटी अभिनव त्यागी को इस परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र प्रभारी के रूप में पुलिस के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास डायल-112 की गाड़ियां, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, कचहरी बस स्टैण्ड और शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस लाइन में 5 रिजर्व QRT तैनात रहेंगी। इंटेलिजेंस भी एक्टिव है।
एक नवम्बर 2025 को होने वाली कम्प्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए कुल 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें कोतवाली क्षेत्र में सबसे अधिक 12 केन्द्र, शाहपुर में 5, कैंट क्षेत्र में 4, और राजघाट व एम्स क्षेत्र में 1-1 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के इंतज़ाम किए गए हैं। वहीं, 02 नवम्बर 2025 को होने वाली उपनिरीक्षक (गोपनीय, लिपिक, लेखा) परीक्षा के लिए जिले में कुल 22 परीक्षा केन्द्र तय किए गए हैं। इस दिन भी कोतवाली क्षेत्र में 12 केन्द्र, कैंट में 4, शाहपुर में 4, और राजघाट व एम्स क्षेत्र में 1-1 केन्द्र रहेंगे। SP अभिनव त्यागी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
