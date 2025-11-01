आज से शुरू हो रही है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा, सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटर पर रखी जाएगी नजर

एक नवम्बर 2025 को होने वाली कम्प्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए कुल 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें कोतवाली क्षेत्र में सबसे अधिक 12 केन्द्र, शाहपुर में 5, कैंट क्षेत्र में 4, और राजघाट व एम्स क्षेत्र में 1-1 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के इंतज़ाम किए गए हैं। वहीं, 02 नवम्बर 2025 को होने वाली उपनिरीक्षक (गोपनीय, लिपिक, लेखा) परीक्षा के लिए जिले में कुल 22 परीक्षा केन्द्र तय किए गए हैं। इस दिन भी कोतवाली क्षेत्र में 12 केन्द्र, कैंट में 4, शाहपुर में 4, और राजघाट व एम्स क्षेत्र में 1-1 केन्द्र रहेंगे। SP अभिनव त्यागी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।