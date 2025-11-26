गोरखपुर–दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, रंग लाया सांसद रविकिशन का प्रयास…गोरखपुर को मिलेगी एक नई रेल पहचान

गोरखपुर–दिल्ली रूट पर स्लीपर वंदे भारत सेवा के लिए रेलवे में तेज़ी आ गई है। फरवरी से उठाई जा रही मांग अब पूरी होने की कगार पर। गोरखपुर–दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा 09 फरवरी 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजा गया विस्तृत पत्र अब मंत्रालय की गंभीर समीक्षा और आगे की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है।