गोरखपुर–दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, रंग लाया सांसद रविकिशन का प्रयास…गोरखपुर को मिलेगी एक नई रेल पहचान

गोरखपुर से दिल्ली के बीच जल्द ही स्लीपर वंदे भारत चलने वाली है। यह सफलता सांसद रविकिशन की है जिन्होंने इस दिशा में काफी प्रयास किया और पीएम, रेलवे मंत्री तक अपनी बात पहुंचाए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 26, 2025

Up news, gorakhpur, sleeper vande Bharat,

फोटो सोर्स: फाइल फोटो, रेलमंत्री संग रविकिशन

गोरखपुर–दिल्ली रूट पर स्लीपर वंदे भारत सेवा के लिए रेलवे में तेज़ी आ गई है। फरवरी से उठाई जा रही मांग अब पूरी होने की कगार पर। गोरखपुर–दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा 09 फरवरी 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजा गया विस्तृत पत्र अब मंत्रालय की गंभीर समीक्षा और आगे की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है।

स्लीपर वंदे भारत के लिए जोरों पर हैं तैयारियां

रेलवे के उच्च स्तर पर की जा रही सक्रिय तैयारियों से संकेत मिल रहा है कि गोरखपुर मंडल को अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। सांसद रवि किशन ने अपने 09 फरवरी के पत्र में गोरखपुर की जनसंख्या, प्रतिदिन दिल्ली की ओर होने वाली भारी यात्री आवाजाही, पूर्वांचल–तराई–नेपाल क्षेत्र की निर्भरता, और मौजूदा ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की लगातार बढ़ती समस्या को मजबूती से रखा था।

विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई ऊँचाई देगी

सांसद ने स्पष्ट कहा था कि—गोरखपुर–दिल्ली रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ यात्री सुविधा बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई ऊँचाई देगी।” रेल मंत्री को भेजे गए इस पत्र में सांसद ने रूट की व्यावहारिकता, संभावित लाभ, और जनता की वर्षों पुरानी मांग को विस्तार से समझाया था। अब रेल मंत्रालय से मिले सकारात्मक संकेतों से गोरखपुर में उत्साह का माहौल है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार—

स्लीपर वंदे भारत के संचालन पर फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है, रूट की तकनीकी रिपोर्ट तैयार है, और पूर्वोत्तर रेलवे को प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी भेजी जा चुकी है।स्थानीय व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे यात्रा समय कम होगा, आराम बढ़ेगा और गोरखपुर को एक नई रेल पहचान मिलेगी।

सांसद ने पीएम और रेलमंत्री का व्यक्त किया आभार

सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “गोरखपुर की जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरी आशा है कि स्लीपर वंदे भारत जल्द ही गोरखपुर–दिल्ली मार्ग पर दौड़ेगी।”

रेलवे की ओर से मिली सकारात्मक पहल

रेलवे सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद अगला चरण संचालन समय-सारणी एवं ट्रायल की तैयारी का होगा। इस महत्वपूर्ण प्रगति से साफ है कि 09 फरवरी 2025 को लिखा गया सांसद का पत्र अब गोरखपुर के विकास का वास्तविक आधार बन रहा है, और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा की संभावना मजबूत हो गई है।

Published on:

26 Nov 2025 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर–दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, रंग लाया सांसद रविकिशन का प्रयास…गोरखपुर को मिलेगी एक नई रेल पहचान

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

