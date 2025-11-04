Patrika LogoSwitch to English

हाइवे पर सनसनीखेज तरीके से बाइक लूट की घटना को देते थे अंजाम…एक आधार कार्ड ही बन गया लुटेरों के गले की फांस

गोरखपुर पुलिस ने लुटेरों के बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है , ये लुटेरे हाइवे पर रात में गुजरने वाले बाइक सवारों को अपना आसान शिकार बनाते हुए बाइक लूट लेते थे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 04, 2025

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव

गोरखपुर में पुलिस ने लुटेरों के बड़े गैंग का भंडाफोड़ कर पांच शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे शहर के बाहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले हाइवे पर रात में बाइक सवारों को अपना आसान निशाना बनाते थे। रात के अंधेरे में गिरोह के बदमाश डंडा मारकर बाइक छीन लेते थे। उसी बाइक से अन्य जिलों में जाकर लूट वैगैरह को अंजाम देते थे।पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से लूट की 2 बाइक बरामद हुई है।

गिरफ्तार सभी बदमाश सहजनवा के हैं

SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को बात की लूटकांड के सभी आरोपी सहजनवां थाना क्षेत्र के हैं। जिनमें सहजनवां के महुआपार के रहने वाले काजू निषाद उर्फ रॉनी, आजाद निषाद उर्फ बिट्‌टू, अरुण निषाद, चंदन निषाद और गौतम निषाद उर्फ पिंटू पांचों शातिर बदमाश है। इसमें चंदन गिरोह का सरगना है।

हाइवे पर बाइक सवारों के सिर पर मारकर लूटते थे बाइक

ये लुटेरे बड़े ही शातिर ढंग से लूट को अंजाम देते थे। गिरोह का एक सदस्य पहले बाइक सवार को रुकवाता था। इसके बाद बाकी बदमाश पीछे से आकर पीड़ित के सिर पर डंडा मार देते थे।इसके बाद उसके बेहोश होने पर बाइक और अन्य सामान लूट लेते थे। उसी बाइक से अन्य जिलों में जाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों ने क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया था।

आधार कार्ड के सहारे बदमाशों तक पहुंची पुलिस

जांच पड़ताल में लूट की एक घटना को अंजाम देते समय एक बदमाश का आधार कार्ड गिर गया था। संयोग से पुलिस को वो आधार कार्ड मिल गया। इसी आधार कार्ड के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। सोमवार काे पुलिस और एसओजी टीम ने चिलुआताल थाना क्षेत्र से बदमाशों को गिरफ्तार किया। SP नॉर्थ ने बताया कि तीन बदमाश अभी हाल ही में संतकबीर नगर जिले की जेल से छूटकर बाहर आए थे। बाहर आकर फिर से घटना को अंजाम देने लगे थे। पुलिस अन्य जिलों में भी इनके अपराध के बारे में जानकारी जुटा रही है। इनके पास से लूट की दो बाइक भी बरामद हुई है। जिससे दो अलग-अलग घटनाओं को खुलासा हुआ है।

बाइक लूट की घटना जिसका पर्दाफाश हुआ

चिलुआताल क्षेत्र के डोहरिया बाजार से घर जा रहे बाइक सवार के साथ 6 सितंबर 2025 की रात घटना हुई थी। वह डोहरिया बाजार से रात करीब 9 बजे घर जा रहा था। तभी कौड़िया फोरलेन के पास बदमाशों ने उसे रोक लिया। उसके सिर पर डंडे से वार किया। इसके बाद स्प्लेंडर बाइक और मोबाइल छीन लिया, तहरीर पर चिलुआताल थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। दूसरी घटना 31 अक्टूबर 2025 को गीडा इलाके से जा रहे कौड़िया फोर लेन पर बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसी अंदाज ने बाइक लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर चिलुआताल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी थी।

जितेंद्र कुमार, SP नॉर्थ गोरखपुर

SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस लूटकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी थी। लूट की एक अन्य वारदात में एक बदमाश का आधार कार्ड गिर गया था। पुलिस के लिए यह आधार ही मास्टर चाभी बन गया और लुटेरों के पूरे गैंग का भंडाफोड़ हो गया।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 12:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / हाइवे पर सनसनीखेज तरीके से बाइक लूट की घटना को देते थे अंजाम…एक आधार कार्ड ही बन गया लुटेरों के गले की फांस

