हाइवे पर सनसनीखेज तरीके से बाइक लूट की घटना को देते थे अंजाम…एक आधार कार्ड ही बन गया लुटेरों के गले की फांस

जांच पड़ताल में लूट की एक घटना को अंजाम देते समय एक बदमाश का आधार कार्ड गिर गया था। संयोग से पुलिस को वो आधार कार्ड मिल गया। इसी आधार कार्ड के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। सोमवार काे पुलिस और एसओजी टीम ने चिलुआताल थाना क्षेत्र से बदमाशों को गिरफ्तार किया। SP नॉर्थ ने बताया कि तीन बदमाश अभी हाल ही में संतकबीर नगर जिले की जेल से छूटकर बाहर आए थे। बाहर आकर फिर से घटना को अंजाम देने लगे थे। पुलिस अन्य जिलों में भी इनके अपराध के बारे में जानकारी जुटा रही है। इनके पास से लूट की दो बाइक भी बरामद हुई है। जिससे दो अलग-अलग घटनाओं को खुलासा हुआ है।