मरकर भी न होंगे जुदा…एक साथ जलीं प्रेमी-प्रेमिका की चिताएं, घरवालों की नहीं मिली मंजूरी, हाथ पकड़ कूदे ट्रेन के आगे

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, एक साथ जली प्रेमी जोड़े की चिता
गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में प्रेमिका की शादी किसी दूसरे से तय होने के बाद प्रेमी-प्रेमिका ने खौफनाक निर्णय लिया, एक साथ जी न सके तो मरना ही उचित समझा। दोनों ने रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे का हाथ पकड़ ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दिया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों की चिताएं भी एक ही घाट पर जली, इस दौरान सभी की आंखें नम थीं।
सोमवार को पिपराइच क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने एक साथ ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दिए, दोनो का घर कुछ दूरी पर था। युवती तीन बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी और उसके पिता बाहर काम करते हैं। युवक विश्वकर्मा कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटा था और वह हैदराबाद में काम के सिलसिले में रहता था। दोनों में पिछले एक साल से प्रेम संबंध कायम था लेकिन घर वाले शादी की मंजूरी नहीं दे रहे थे। युवती की शादी कही और तय हो गई थी, इसको लेकर दोनों ही काफी परेशान थे। छठ की छुट्टियों में विश्वकर्मा भी घर आया था। सोमवार को दोनों पिपराइच रेलवे स्टेशन पर आए और काफी देर तक बात किए तभी अचानक जब तक स्टेशन पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते दोनो हाथ पकड़ ट्रेन के आगे कूद गए।
तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर विश्वकर्मा करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा। उसका सिर फट गया। टक्कर के बाद युवती के कपड़े ट्रेन में फंस गए। वह ट्रेन में फंसकर कुछ दूरी तक घिसटती रही। इस दौरान उसके सारे कपड़े फट कर शरीर से अलग हो गए, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी अचानक हुई इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया, सूचना पर पहुंची GRP प्रभारी अनुज सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और दोनों के शव कब्जे में लेकर शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर युवक और युवती के सुसाइड की खबर सुन उनके घरों में कोहराम मच गया।
मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे दोनों का एक साथ पोस्टमॉर्टम हुआ। इसके बाद विश्वकर्मा की लाश परिजन घर लेकर आए। प्रेमिका के परिवार वाले लाश लेकर घर नहीं गए। वो सीधे पिपराइच के रामघाट पहुंचे। इधर, विश्वकर्मा के परिवार वाले अंतिम संस्कार लिए शाम करीब 4:30 बजे निकले। अभी प्रेमिका की चिता सज ही रही थी कि प्रेमी की अर्थी भी वहां आ गई। इसके बाद दोनों की चिता अगल-बगल एक साथ जलीं। दोनों के पिता ने ही दाह संस्कार किया।
