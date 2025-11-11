पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन ने बनाया रिकॉर्ड…रेलवे अधिकारियों के चेहरे खिले

सर्विलांस के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। वार रूम में 24 घंटे रेलकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। गोरखधाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दो और तीन नवंबर को दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इतना ही नहीं यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंक्शन पर नियमित एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है, निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है।