Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन ने बनाया रिकॉर्ड…रेलवे अधिकारियों के चेहरे खिले

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन से नॉर्मल दिनों में रोजाना एक लाख और त्योहारों और ग्रीष्म की छुट्टियों में करीब सवा लाख लोग आवागमन करते हैं। वहीं तीन नवंबर को रिकॉर्ड डेढ़ लाख लोगों का आवागमन हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर रेलवे स्टेशन

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन पर नया रिकॉर्ड बना है, यहां तीन नवंबर को डेढ़ लाख यात्रियों ने एक दिन में आवागमन किया। छठ पर्व बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इधर अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ सकती है।

उदय बोरवणकर, GM पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के दिशा-निर्देश पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधा संपन्न पांच विश्रामालय बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए जगह-जगह QR कोड लगाए गए हैं। ड्रोन और cctv से स्टेशन की निगरानी की जा रही है।

यात्रियों की सुविधा के लिए RPF कार्यालय में वार रूम स्थापित

सर्विलांस के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। वार रूम में 24 घंटे रेलकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। गोरखधाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दो और तीन नवंबर को दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इतना ही नहीं यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंक्शन पर नियमित एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है, निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast के बाद सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के करीबियों से पूछताछ
सहारनपुर
saharanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन ने बनाया रिकॉर्ड…रेलवे अधिकारियों के चेहरे खिले

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, सड़कों पर उतरे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

Up news,gorakhpur
गोरखपुर

NASA में सप्लाई के नाम पर ठेकेदार से 80 लाख की धोखाधड़ी, एक गिरफ्तार… SP बोले,आर्थिक अपराधों पर चलती रहेगी सख्ती

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन होगा अनिवार्य, योगी बोले-जिन्ना पैदा न होने पाए, दफन कर देना

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जनता दर्शन में जन समस्याओं के निस्तारण का दिए निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सोमवार को बदला रहेगा ट्रैफिक सिस्टम…बीजेपी की एकता यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

Up news ,gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.