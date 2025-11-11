पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन ने बनाया रिकॉर्ड…रेलवे अधिकारियों के चेहरे खिले

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर रेलवे स्टेशन
पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन पर नया रिकॉर्ड बना है, यहां तीन नवंबर को डेढ़ लाख यात्रियों ने एक दिन में आवागमन किया। छठ पर्व बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इधर अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ सकती है।
पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के दिशा-निर्देश पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधा संपन्न पांच विश्रामालय बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए जगह-जगह QR कोड लगाए गए हैं। ड्रोन और cctv से स्टेशन की निगरानी की जा रही है।
सर्विलांस के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। वार रूम में 24 घंटे रेलकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। गोरखधाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दो और तीन नवंबर को दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इतना ही नहीं यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंक्शन पर नियमित एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है, निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग