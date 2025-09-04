गोरखपुर को आज मुख्यमंत्री देंगे 2251 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, गीडा के विभिन्न सेक्टरों में भी 281 करोड़ की सौगात

उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क गीडा क्षेत्र में 88 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। यहां प्लास्टिक उत्पादों की कुल 92 यूनिट्स स्थापित होनी हैं जिसके सापेक्ष करीब पांच दर्जन यूनिट्स के लिए जमीनों का आवंटन हो गया है। उद्यमियों के रुझान को देखते हुए यह देश का सर्वाधिक सफल प्लास्टिक पार्क साबित हो रहा है।यहां कई इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है जिनमें से 120 करोड़ रुपए के निवेश से क्रियाशील तीन यूनिट्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना संभावित है।