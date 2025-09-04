गोरखपुर को आज मुख्यमंत्री देंगे 2251 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, गीडा के विभिन्न सेक्टरों में भी 281 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर बुधवार की रात गोरखपुर पहुंचे। गुरुवार को गीडा के सेक्टर 27 व 28 में आयोजित कार्यक्रम में 2251 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।इसमें परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास शामिल है।
सेक्टर 27 में कोका कोला की बाटलिंग कंपनी अमृत बाटलर्स प्लांट लगाने जा रही है। लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले इस प्लांट में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। पेप्सिको के बाद कोका कोला का प्लांट भी गोरखपुर मे हो जाएगा। जल्द ही रिलायंस भी यहां कैंपा कोला का बाटलिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है। उसके बाद बेवरेजेज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी कंपनियों के बाटलिंग प्लांट गोरखपुर में स्थापित हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क गीडा क्षेत्र में 88 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। यहां प्लास्टिक उत्पादों की कुल 92 यूनिट्स स्थापित होनी हैं जिसके सापेक्ष करीब पांच दर्जन यूनिट्स के लिए जमीनों का आवंटन हो गया है। उद्यमियों के रुझान को देखते हुए यह देश का सर्वाधिक सफल प्लास्टिक पार्क साबित हो रहा है।यहां कई इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है जिनमें से 120 करोड़ रुपए के निवेश से क्रियाशील तीन यूनिट्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना संभावित है।
लोकार्पित होने वाली यूनिट्स में से एक देश की प्रमुख प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी टेक्नोप्लास्ट पैकेंजिंग प्राइवेट लिमिटेड भी है। टेक्नो प्लास्ट ने 96 करोड़ रुपए के निवेश से 250 लोगों को रोजगार भी दिया है। लोकार्पित होने जा रही दो अन्य कंपनियों ओमफ्लैक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 17 करोड़ रुपए और गजानन पाली प्लास्ट में 7 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
गीडा ने सेक्टर 27 में तीन निजी इकाइयों एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, ग्रीनटेक भारत प्राइवेट लिमिटेड और कपिला कृषि उद्योग को जमीन आवंटित की गई है। इन तीनों यूनिट्स के जरिए 640 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन पर इन तीनों इकाइयों का शिलान्यास भी प्रस्तावित है।
गीडा के प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पैट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीक संस्थान (सीपेट) का स्किल ट्रेनिंग सेंटर और सीएफसी (कामन फैसिलिटी सेंटर) की स्थापना होने जा रही है। इसके निर्माण पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीपेट सेंटर के लिए गीडा द्वारा पांच एकड़ भूमि निशुल्क दी गई है। गीडा प्रबंधन इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कराने की तैयारी में है।
गीडा में औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट उपचार हेतु अड़िलापार में 11.15 एकड़ क्षेत्रफल के 93.52 करोड़ रुपए की लागत से सीईटीपी स्थापित किया जा रहा है। 4 एमएलडी क्षमता के इस प्लांट का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है।
गीडा द्वारा विभिन्न सेक्टर्स 281 करोड़ रुपए की अवस्थापना विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी होना है। इसमें गीडा क्षेत्र में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पुलिया, स्ट्रीट लाइट एवं विद्युत तंत्र के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।