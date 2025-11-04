पीएसी 26 वाहिनीं में महिला आरक्षियों को दिया गया ट्रैफिक प्रशिक्षण, पीएसी कमांडेंट रहीं मौजूद

फोटो सोर्स: पत्रिका, महिला रिक्रूट्स को दिया गया ट्रैफिक प्रशिक्षण
गोरखपुर स्थिति पीएसी 26 वाहिनीं में कमांडेंट निहारिका शर्मा और सहायक सेनानायक संजय नाथ तिवारी की उपस्थिति में रिक्रूट महिला आरक्षियों को यातायात के मूलभूत प्रशिक्षण दिया गया। इस आयोजन में श्री रामवृक्ष यादव ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर तथा श्री सुमित मिश्रा रोड सेफ्टी एक्सपर्ट यातायात पार्क लखनऊ द्वारा रिक्रूट महिला आरक्षियों को यातायात के नियम तथा सुरक्षा की जानकारी दी गई।
सहायक सेनानायक द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि आधुनिकता की दौड़ में हमें आए दिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें से एक यातायात की समस्या है, जो आज विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज कोई भी चौराहा या नगर अथवा रेलवे क्रॉसिंग, बाजार या सवारी वाहन ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ जनता को यातायात की समस्या का सामना न करना पड़े अर्थात् सभी जगहों पर यातायात की समस्या प्रत्यक्ष दिखाई देती है।
ट्रैफिक एक्सपर्ट द्वारा रिक्रूट महिला आरक्षियों को यातायात के विभिन्न सिग्नल, संकेतक, ट्रैफिक व्यवस्था, तथा उसमें मिलने वाली चुनौतियो को समझाया गया। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भारत में ही हर साल लगभग अस्सी हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का तेरह प्रतिशत है। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रशिक्षण में रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा यातायात से संबंधित विभिन्न प्रश्नों तथा उनकी चुनौतियों के बारे में ट्रैफिक एक्सपर्ट से पूछा गया। इस अवसर पर सूबेदार सैन्य सहायक श्री नागेन्द्र गुप्ता, आरटीसी प्रभारी संजय यादव तथा वाहिनी के समस्त अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।
