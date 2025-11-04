पीएसी 26 वाहिनीं में महिला आरक्षियों को दिया गया ट्रैफिक प्रशिक्षण, पीएसी कमांडेंट रहीं मौजूद

ट्रैफिक एक्सपर्ट द्वारा रिक्रूट महिला आरक्षियों को यातायात के विभिन्न सिग्नल, संकेतक, ट्रैफिक व्यवस्था, तथा उसमें मिलने वाली चुनौतियो को समझाया गया। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भारत में ही हर साल लगभग अस्सी हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का तेरह प्रतिशत है। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रशिक्षण में रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा यातायात से संबंधित विभिन्न प्रश्नों तथा उनकी चुनौतियों के बारे में ट्रैफिक एक्सपर्ट से पूछा गया। इस अवसर पर सूबेदार सैन्य सहायक श्री नागेन्द्र गुप्ता, आरटीसी प्रभारी संजय यादव तथा वाहिनी के समस्त अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।