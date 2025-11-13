गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक आनंद कुमार वर्ष 2016 बैच के सिपाही थे। वर्तमान में सिद्धार्थनगर जनपद में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। छुट्‌टी में ट्रेन से घर आते समय मानीराम के पास अचानक पैर फिसलने से वह ट्रेन की चपेट में आ गए। जिसके बाद ट्रेन से कटकर उनका शरीर दो हिस्सो में बंट गई। घटना की सूचना मिलते ही चिलुआताल पुलिस और रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष चिलुआताल सूरज सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैर फिसलने से मौत होने की पुष्टि हो रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में परिजनों को सूचित कर दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेसुध हैं, गांव में भी लोग शोकाकुल हैं।