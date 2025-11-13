Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बुधवार की रात जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, यहां सिद्धार्थनगर में तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद घर लौटते समय मानीराम क्रासिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 13, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो डोर्स: इमेज , सिपाही की ट्रेन से कटकर मौत

गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानीराम रेलवे क्रासिंग के पास दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे एक सिपाही का पैर फिसल गया। जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही कटकर उसकी मौत हो गई। सिपाही की पहचान चिलुआताल थाना क्षेत्र के बिशुनपुर बरगदही गांव निवासी 30 साल के आनंद कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।

ड्यूटी से घर लौटते समय ट्रेन के चपेट में आए, शरीर दो हिस्सों में बंटा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक आनंद कुमार वर्ष 2016 बैच के सिपाही थे। वर्तमान में सिद्धार्थनगर जनपद में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। छुट्‌टी में ट्रेन से घर आते समय मानीराम के पास अचानक पैर फिसलने से वह ट्रेन की चपेट में आ गए। जिसके बाद ट्रेन से कटकर उनका शरीर दो हिस्सो में बंट गई। घटना की सूचना मिलते ही चिलुआताल पुलिस और रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष चिलुआताल सूरज सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैर फिसलने से मौत होने की पुष्टि हो रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में परिजनों को सूचित कर दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेसुध हैं, गांव में भी लोग शोकाकुल हैं।

ये भी पढ़ें

‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ा दो’, यति नरसिंहानंद गिरी का दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 05:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ADG व DIG ने PAC महिला बटालियन एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का किया स्थलीय निरीक्षण, समय सीमा तक पूर्ण करने का दिए निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं जिले के अधिकारी…सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में लगातार गिरती जा रही है जिले की रैंक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

डीएम ने किया सीएचसी सहजनवां का औचक निरीक्षण, गंदगी देख भड़के…प्रभारी को जमकर लगाए फटकार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दिल्ली ब्लास्ट : गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत, संदिग्धों पर रखी जा रहीं हैं नजर…अफवाहों से बचें यात्री

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन ने बनाया रिकॉर्ड…रेलवे अधिकारियों के चेहरे खिले

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.