Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

शनिवार सुबह गोर्रा नदी में नाव पलटने से एक किशोर बह गया। पिता ने डूबते हुए बेटे को बचाने की कोशिश की। लेकिन उसका हाथ छूट गया। एसडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में लगी हुई है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 25, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, नाव पलटने से डूबा किशोर

शनिवार को जिले के झंगहा थानाक्षेत्र में गोर्रा नदी के घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आठ लोगों को लेकर करही से बरही जा रही एक नाव नदी के बीचोंबीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव के पलटते ही चीख पुकार मच गई। नाव में सवार आठ लोगों में से एक किशोर कृष्णा चौबे की नदी में डूबने से मौत हो गई, फिलहाल सात लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मौके पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राजकरण नय्यर भी पहुंचे और परिजनों को ढांढस बढ़ाए।

तेज धार में डूबी नाव, सात लोगों को बचाया गया

जानकारी के मुताबिक नाव में आठ लोग सवार थे, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। सभी सवार करही से बरही की ओर जा रहे थे। नदी के गहरे पानी में नाव अचानक डगमगाई और अनियंत्रित होकर देखते ही देखते पलट गई।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य तेज किया और नदी में डूबे सात लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

पिता का हाथ छूटा, बेटा नदी में डूब गया…परिजनों में मचा कोहराम

इस दौरान जोगिया गांव निवासी किशोर कृष्णा डूब गया। बता दें कि कृष्णा अपने पिता मदनेश के साथ नाव पर सवार था, पिता तो किसी तरह बच गए, लेकिन वह अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा पाए। उसकी मौत की खबर सुनते ही मां सुमन चतुर्वेदी का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव की हालत बेहद खराब थी। उसका नाविक भी नशे में था। एसडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में लगी हुई है। हादसे की जांच भी कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें

8 साल तक करता रहा शोषण, स्पोर्ट्स बाइक न मिलने पर शादी से मुकरा, प्रेमी के घर के बाहर युवती ने खाया जहर, हालत बिगड़ी
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 09:33 pm

Published on:

25 Oct 2025 09:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छठ पर्व के माध्यम से संस्कृति और प्रकृति के संगम को किया गया प्रदर्शित, CRD महिला डिग्री कालेज में अभाविप का कार्यक्रम

Up news, Gorakhpur
गोरखपुर

बिहार से सुसाइड करने गोरखपुर पहुंची युवती, राप्ती नदी में गले तक डूबा देख मचा हड़कंप…किनारे से शोर मचाते रहे राहगीर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

क्रिकेट बॉल के विवाद में पड़ोसी टीचर ने मासूम को बुरी तरह पीटा, सदमे में पहुंचा बच्चा…पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर से पुरी धाम जाना हुआ आसान…सांसद रवि किशन के प्रयासों से जल्द चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

Up news, ayodhya, puri, gorakhpur
गोरखपुर

गोवर्धन पूजा कर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, बोले…गोवंश के महत्व का प्रतीक है गोवर्धन पूजा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.