गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

इस दौरान जोगिया गांव निवासी किशोर कृष्णा डूब गया। बता दें कि कृष्णा अपने पिता मदनेश के साथ नाव पर सवार था, पिता तो किसी तरह बच गए, लेकिन वह अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा पाए। उसकी मौत की खबर सुनते ही मां सुमन चतुर्वेदी का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव की हालत बेहद खराब थी। उसका नाविक भी नशे में था। एसडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में लगी हुई है। हादसे की जांच भी कराई जा रही है।