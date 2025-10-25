गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

फोटो सोर्स: पत्रिका, नाव पलटने से डूबा किशोर
शनिवार को जिले के झंगहा थानाक्षेत्र में गोर्रा नदी के घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आठ लोगों को लेकर करही से बरही जा रही एक नाव नदी के बीचोंबीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव के पलटते ही चीख पुकार मच गई। नाव में सवार आठ लोगों में से एक किशोर कृष्णा चौबे की नदी में डूबने से मौत हो गई, फिलहाल सात लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मौके पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राजकरण नय्यर भी पहुंचे और परिजनों को ढांढस बढ़ाए।
जानकारी के मुताबिक नाव में आठ लोग सवार थे, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। सभी सवार करही से बरही की ओर जा रहे थे। नदी के गहरे पानी में नाव अचानक डगमगाई और अनियंत्रित होकर देखते ही देखते पलट गई।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य तेज किया और नदी में डूबे सात लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
इस दौरान जोगिया गांव निवासी किशोर कृष्णा डूब गया। बता दें कि कृष्णा अपने पिता मदनेश के साथ नाव पर सवार था, पिता तो किसी तरह बच गए, लेकिन वह अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा पाए। उसकी मौत की खबर सुनते ही मां सुमन चतुर्वेदी का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव की हालत बेहद खराब थी। उसका नाविक भी नशे में था। एसडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में लगी हुई है। हादसे की जांच भी कराई जा रही है।
