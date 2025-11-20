यूपी STF को मिली बड़ी सफलता…झारखंड JSSC परीक्षा पेपर आउट कांड का फरार आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार

फोटो सोर्स: पत्रिका, पेपर आउट कांड का वांछित
झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर आउट मामले में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त अंततः यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश ने एक सफल कार्रवाई करते हुए आरोपी विनय साह उर्फ हरिहर सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में पंजीकृत मुकदमा संख्या 01/2025 में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। विनय साह उर्फ हरिहर सिंह, पुत्र अवधेश साह, पता—लेन नं. 04, सेक्टर–प्रथम, हनुमान नगर कॉलोनी, पार्किंग बाजार, चौकी जया शाहपुर, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर गिरफ्तार कर उसके पास से नेपाली सिम–01भारतीय सिम–01
एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की टीम लंबे समय से इस मामले में वांछित आरोपी की तलाश में थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह पुष्टि हुई कि पेपर लीक कांड का आरोपी विनय साह गोरखपुर में छिपा हुआ है। एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना असली नाम छिपाकर झूठा नाम बताया, लेकिन गहन पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि वही पेपर लीक प्रकरण का वांछित अभियुक्त है।
पूछताछ में विनय साह उर्फ हरिहर सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि झारखंड JSSC परीक्षा दिनांक 22 सितंबर 2024 को हुई थी। परीक्षा से पहले वह अपने साथियों — मनीष कुमार, शशिकांत दीक्षित, और रंजीव त्रिपाठी के साथ होटल में रुका था। वहीं की रात उन्होंने अपने गैंग के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से हलवा-पूरी (प्रश्नपत्र) तैयार किया, जिसे अगले दिन अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया।
गिरफ्तार आरोपी को थाना शाहपुर, गोरखपुर में दाखिल किया गया है। ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई के बाद उसे झारखंड भेजा जाएगा, जहां एसआईटी व आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग की टीम इस मामले में आगे की कठोर कार्रवाई करेगी। एसटीएफ की इस कार्रवाई को JSSC पेपर लीक गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।
