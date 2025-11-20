यूपी STF को मिली बड़ी सफलता…झारखंड JSSC परीक्षा पेपर आउट कांड का फरार आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार

झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर आउट मामले में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त अंततः यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश ने एक सफल कार्रवाई करते हुए आरोपी विनय साह उर्फ हरिहर सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में पंजीकृत मुकदमा संख्या 01/2025 में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। विनय साह उर्फ हरिहर सिंह, पुत्र अवधेश साह, पता—लेन नं. 04, सेक्टर–प्रथम, हनुमान नगर कॉलोनी, पार्किंग बाजार, चौकी जया शाहपुर, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर गिरफ्तार कर उसके पास से नेपाली सिम–01भारतीय सिम–01