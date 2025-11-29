उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब उत्सव का प्रदेश बन गया…कानून और सुरक्षा की दृष्टि से यूपी देश में मॉडल राज्य बना : सीएम

फोटो सोर्स: पत्रिका, गीडा के स्थापना समारोह में सीएम योगी
सीएम शनिवार को गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और गीडा की उपलब्धियों के साथ भविष्य की औद्योगिक योजनाओं का विस्तृत खाका भी प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि ठीक 36 साल पहले आज के ही दिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की स्थापना हुई थी। लेकिन, स्थापना के साथ ही धरना-प्रदर्शन, गैंगवॉर, इंसेफलाइटिस जैसी महामारी से जूझने लगा गोरखपुर। पूर्ववर्ती सरकार का कोई विजन नहीं था। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि गीडा तो उभरा नहीं बल्कि जो खाद कारखाना चल रहा था वो भी बंद हो गया।
सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुरक्षित कारोबारी माहौल ने प्रदेश को मॉडल स्टेट बना दिया है। आज अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर यूपी देश में उदाहरण बन चुका है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक एयरपोर्ट, सबसे अधिक मेट्रो सिटी और जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रदेश के बदलते स्वरूप के प्रमाण हैं। साथ ही देश की पहली रैपिड रेल और पहली इन्लैंड वाटरवे भी यहीं है। प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। गीडा में ही 40 हजार लोग काम पा चुके। सिर्फ गीडा में ही आठ वर्षों में 500 से अधिक इकाइयां लग चुकी हैं,” उन्होंने बताया। धुरियापार में जल्द ही रिलायंस समूह कैंपा ब्रांड की यूनिट शुरू करने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गीडा में प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी नई सुविधाएं जल्द ही शुरू होंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को प्रदर्शनी का भ्रमण कराने का सुझाव भी उन्होंने दिया। गीता प्रेस को भी 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिससे धर्म और संस्कृति का प्रसार होगा।कार्यक्रम में सीएम ने 408 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। समारोह में गीडा के विकास सफर पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
