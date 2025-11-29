उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब उत्सव का प्रदेश बन गया…कानून और सुरक्षा की दृष्टि से यूपी देश में मॉडल राज्य बना : सीएम

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक एयरपोर्ट, सबसे अधिक मेट्रो सिटी और जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रदेश के बदलते स्वरूप के प्रमाण हैं। साथ ही देश की पहली रैपिड रेल और पहली इन्लैंड वाटरवे भी यहीं है। प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। गीडा में ही 40 हजार लोग काम पा चुके। सिर्फ गीडा में ही आठ वर्षों में 500 से अधिक इकाइयां लग चुकी हैं,” उन्होंने बताया। धुरियापार में जल्द ही रिलायंस समूह कैंपा ब्रांड की यूनिट शुरू करने जा रहा है।