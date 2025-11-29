Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब उत्सव का प्रदेश बन गया…कानून और सुरक्षा की दृष्टि से यूपी देश में मॉडल राज्य बना : सीएम

सीएम योगी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 36वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे। ट्रेड शो का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने निरीक्षण निरीक्षण किया। इस दौरान सांस्कृतिक नृत्य से सीएम योगी का यहां स्वागत किया गया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गीडा के स्थापना समारोह में सीएम योगी

सीएम शनिवार को गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और गीडा की उपलब्धियों के साथ भविष्य की औद्योगिक योजनाओं का विस्तृत खाका भी प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि ठीक 36 साल पहले आज के ही दिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की स्थापना हुई थी। लेकिन, स्थापना के साथ ही धरना-प्रदर्शन, गैंगवॉर, इंसेफलाइटिस जैसी महामारी से जूझने लगा गोरखपुर। पूर्ववर्ती सरकार का कोई विजन नहीं था। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि गीडा तो उभरा नहीं बल्कि जो खाद कारखाना चल रहा था वो भी बंद हो गया।

15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं

सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुरक्षित कारोबारी माहौल ने प्रदेश को मॉडल स्टेट बना दिया है। आज अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर यूपी देश में उदाहरण बन चुका है।

2017 से 2025 तक की उपलब्धियां

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक एयरपोर्ट, सबसे अधिक मेट्रो सिटी और जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रदेश के बदलते स्वरूप के प्रमाण हैं। साथ ही देश की पहली रैपिड रेल और पहली इन्लैंड वाटरवे भी यहीं है। प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। गीडा में ही 40 हजार लोग काम पा चुके। सिर्फ गीडा में ही आठ वर्षों में 500 से अधिक इकाइयां लग चुकी हैं,” उन्होंने बताया। धुरियापार में जल्द ही रिलायंस समूह कैंपा ब्रांड की यूनिट शुरू करने जा रहा है।

सीएम ने 408 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

उन्होंने कहा कि गीडा में प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी नई सुविधाएं जल्द ही शुरू होंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को प्रदर्शनी का भ्रमण कराने का सुझाव भी उन्होंने दिया। गीता प्रेस को भी 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिससे धर्म और संस्कृति का प्रसार होगा।कार्यक्रम में सीएम ने 408 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। समारोह में गीडा के विकास सफर पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

ये भी पढ़ें

महिला दरोगा की दबंगईः बोली- इतने जूते पड़ेंगे कि पहचान भूल जाओगी… लेकिन सुन नहीं पा रही थी बुजुर्ग महिला
उन्नाव
फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब उत्सव का प्रदेश बन गया…कानून और सुरक्षा की दृष्टि से यूपी देश में मॉडल राज्य बना : सीएम

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में बड़ा हादसा होते-होते बचा…एक एक कर 16 गाड़ियों को रौंद गई बोलेरो, अफरा-तफरी में भागे लोग

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

SIR News:बांग्लादेशियों पर सांसद रविकिशन का धमाकेदार बयान, विपक्षियों को लिए आड़े हाथ

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आखिर कहां जा रहे थे रुपए, कैबिनेट मंत्री के बेटे से जालसाजी…तरीका जान उड़े होश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

बेफिक्र होकर कराएं हायर सेंटर में इलाज, सरकार आपके साथ…जनता दर्शन में विवादित मामलों की संख्या घटी

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

हुस्न और मुनाफे का लालच व्यापारी को पड़ गया भारी…लड़की और कमीशन मिलने के चक्कर में गंवा बैठा 93.61 लाख

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.