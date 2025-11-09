गोरखपुर में उग्र भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, तोड़फोड़…दरोगा घायल

महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां मौजूद आरोपी युवक को देखते ही भीड़ उग्र हो उठी। पुलिस ने स्थिति बिगड़ती देख आरोपी को मेडिकल पुलिस चौकी में बैठा दिया। इसी बात पर परिजन आक्रोशित हो गए और आरोपी को बाहर निकालने की मांग करने लगे।देखते ही देखते भीड़ ने चौकी में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ को रोकने पर दरोगा राहुल कुमार भी घायल हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना और गुलहरिया थाना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया।