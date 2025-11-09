गोरखपुर में उग्र भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, तोड़फोड़…दरोगा घायल

फोटो सोर्स: पत्रिका, उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़
गोरखपुर में शनिवार की देर रात सड़क हादसे में घायल महिला की मेडिकल कालेज में मौत हो गई, यह खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली वे भारी संख्या में यहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने मेडिकल कालेज चौकी में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी और आरोपी बाइक सवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में दरोगा राहुल कुमार भी घायल हो गए, हंगामे की सूचना पर शाहपुर थाना पुलिस और गुलहरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण कर पांच लोगों को हिरासत में लेकर किसी तरह स्थिति को नियंत्रण की।
जानकारी के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर के रहने वाले चुन्नीलाल की पत्नी प्रेमा देवी शनिवार शाम पिपराइच मोड़ स्थित शिव मंदिर के पास खड़ी थीं। इसी दौरान कुशीनगर जिले के रामकोला निवासी दिनेश रौनियार की बाइक उनसे टकरा गई और प्रेमा देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी बाइक सवार दिनेश रौनियार ने मौके से भागने के बजाय घायल महिला को खुद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात हालत बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई।
महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां मौजूद आरोपी युवक को देखते ही भीड़ उग्र हो उठी। पुलिस ने स्थिति बिगड़ती देख आरोपी को मेडिकल पुलिस चौकी में बैठा दिया। इसी बात पर परिजन आक्रोशित हो गए और आरोपी को बाहर निकालने की मांग करने लगे।देखते ही देखते भीड़ ने चौकी में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ को रोकने पर दरोगा राहुल कुमार भी घायल हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना और गुलहरिया थाना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया।
इस पूरे मामले पर CO गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल महिला की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल चौकी में हंगामा किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। मामले में सरकारी कार्य में बाधा और तोड़फोड़ की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रविवार सुबह जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। गांववालों के मुताबिक बवाल के बाद परिवार के बाकी सदस्य भाग निकले हैं।
