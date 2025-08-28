गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के काफिले की गाड़ियां टकराई, पांच घायल

अचानक ब्रेक लगने से इससे उसके पीछे चल रही एंबुलेंस और एक अन्य गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार सीएचसी चरगांवा के फिजीशियन डॉ. प्रफुल्ल राय, जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉ. आरके सिंह, एनेस्थीसिया के डॉ. आरबी यादव, महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट अयोध्या प्रसाद और एलटी चंद्रभान को चोटें आईं। अयोध्या प्रसाद को सीने में चोट लग गई जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद जिला अस्पताल से दूसरी एएलएस एम्बुलेंस भेजी गई। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी।