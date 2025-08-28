Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के काफिले की गाड़ियां टकराई, पांच घायल

हिमाचल राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल को रिसीव करने जा रही फ्लीट की गाड़ियां आपस में टकराई जिससे शामिल मेडिकल स्टाफ घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 28, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया , राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल

बुधवार की शाम चार बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सुरक्षा में जा रहीं फ्लीट की तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एम्बुलेंस में सवार तीन डॉक्टरों समेत पांच मेडिकल स्टाफ को हल्की चोटें आईं, मौजूद फार्मासिस्ट के सीने में चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानवर को बचाने के चक्कर में राज्यपाल के फ्लीट की गाड़ियां टकराई

फ्लीट में गाड़ियां टकराने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, दूसरे वाहनों का इंतजाम कर राज्यपाल की अगवानी में फ्लीट रवाना की गई। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बुधवार को सड़क मार्ग से लखनऊ से गोरखपुर आ रहे थे। एंबुलेंस और फ्लीट की दूसरी गाड़ियां लिंक एक्सप्रेस-वे से कम्हरिया घाट के पास उन्हें रिसीव करने जा रही थीं। बेलघाट क्षेत्र में सड़क पर जानवर आ गए। उसे बचाने के प्रयास में फ्लीट में आगे चल रही पुलिस की स्कार्पियो ने ब्रेक लगाया।

ये भी पढ़ें

गोंडा- अयोध्या रेल खंड पर मिला ट्रक ड्राइवर का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
गोंडा
Gonda

पांच मेडिकल स्टाफ घायल, फार्मासिस्ट को लगी सीने में चोट

अचानक ब्रेक लगने से इससे उसके पीछे चल रही एंबुलेंस और एक अन्य गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार सीएचसी चरगांवा के फिजीशियन डॉ. प्रफुल्ल राय, जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉ. आरके सिंह, एनेस्थीसिया के डॉ. आरबी यादव, महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट अयोध्या प्रसाद और एलटी चंद्रभान को चोटें आईं। अयोध्या प्रसाद को सीने में चोट लग गई जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद जिला अस्पताल से दूसरी एएलएस एम्बुलेंस भेजी गई। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी।

ये भी पढ़ें

शिव बन कर नाच रहे युवक की करंट लगने से मौत, डोल मेले में अफरा तफरी…परिजनों में मचा कोहराम
कुशीनगर
Up news, kushinagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 04:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के काफिले की गाड़ियां टकराई, पांच घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.