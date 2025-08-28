शिव बन कर नाच रहे युवक की करंट लगने से मौत, डोल मेले में अफरा तफरी…परिजनों में मचा कोहराम

जानकारी के मुताबिक बेलवा निवासी रामबहाल पुत्र गिरधारी तीन भाइयों में सबसे छोटा था। गड़बकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वह हरिओम हिंदुस्तानी आर्केस्ट्रा ग्रुप में भी काम करने लगा। बुधवार को डोल मेले में छत्रपति शिवाजी महाराज अखाड़ा की ओर से झांकी निकाली गई थी। जिसमें वह भगवान शिव बना था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बंधे लोहे के पाइप पर बैठ गया। करंट लगने से अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई, मंच पर खड़े अखाड़े के अन्य सदस्य ये देखकर उसे करंट से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।