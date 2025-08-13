कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने किया 44वें दीक्षांत समारोह के लोगो का अनावरण

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने आज प्रशासनिक भवन के समिति कक्ष में आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में 44वें दीक्षांत समारोह के लोगो का अनावरण किया।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि लोगो का चयन निर्णायक मंडल द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्टि के आधार पर किया गया है। यह लोगो अत्यंत आकर्षक है और इसमें स्वतंत्रता दिवस की भावनाओं एवं राष्ट्रीय गौरव की झलक दिखाई देती है।