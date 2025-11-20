गए थे कारीगरी करने दुबई , टूटा सपना…करना पड़ रहा है यह काम, पासपोर्ट भी हुआ जब्त

मजदूरी करने के काम से खुन्नस विरोध करते हुए युवकों ने जब एजेंसी से संपर्क किया तो संचालक और मैनेजर ने साफ कह दिया कि, जो काम मिला है वही करो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कंपनी ने दोनों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए, जिससे वे वापस नहीं लौट सकें।महिलाओं ने कहा कि उनके बेटों को वहां मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जबकि एजेंसी कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है। विदेश भेजने के नाम पर संस्था ने ठगी की है और दी गई जानकारी भी झूठी है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं करने पर उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जांच कराई। वहां यह जानकारी मिली कि आकाश टेक नाम की कोई एजेंसी पंजीकृत ही नहीं है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।