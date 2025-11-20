Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गए थे कारीगरी करने दुबई , टूटा सपना…करना पड़ रहा है यह काम, पासपोर्ट भी हुआ जब्त

गोरखपुर में कुकुरमुत्ते की तरह उगे विदेश भेजने वाले संस्थान लगातार पूर्वांचल के बेरोजगारों को विदेश में अच्छी नौकरी और सैलरी का झांसा दिखाकर वहां मजदूरी करवा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस लगातार इन संस्थानों पर कारवाई कर रही है लेकिन इसके बावजूद ठगी कम होने जा नाम नहीं ले रही है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, gorakhpur newd

फोटो सोर्स: पत्रिका, विदेश भेजने के नाम पर ठगी

गोरखपुर में एक बार फिर युवकों के विदेश जाकर कमाने का सपना फर्जी विदेश भेजने वाली कंपनी ने तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय की साइट पर एजेंसी को मान्यता प्राप्त होने का झांसा देकर दो युवकों से बड़ी रकम वसूले गए। इसके बाद उन्हें दुबई भेज दिया गया, जहां पांसपोर्ट जब्त कर जबरन उनसे मजदूरी का काम कराया जा रहा है।पुलिस ने सिंघड़िया स्थित आकाश टेक नामक संस्था के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच कर रही है।

विदेश में नौकरी का झांसा देकर 75-75 हजार रुपए जमा कराए

जानकारी के मुताबिक पिपराइच के सोनवे गोनहरा निवासी कुसुमावती देवी और संतकबीरनगर महुली निवासी बिलइता देवी ने कैंट थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया। कुसुमावती और बिलइता ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र क्रमश: राधे और रमानंद फर्नीचर का कार्य करते हैं और विदेश जाना चाहते थे। इसी दौरान दोनों युवकों ने सिघड़िया स्थित आकाश टेक से संपर्क किया। संस्था ने स्वयं को विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त एजेंसी बताते हुए प्रति व्यक्ति 75-75 हजार रुपये जमा कराए और उन्हें दुबई भेज दिया। दुबई पहुंचने पर युवकों को पता चला कि उन्हें तकनीकी कार्य नहीं, बल्कि सामान्य मजदूरी का काम सौंपा गया है।

सही काम न मिलने पर एजेंसी से किया गया संपर्क, एजेंसी ने खड़ा किया हाथ

मजदूरी करने के काम से खुन्नस विरोध करते हुए युवकों ने जब एजेंसी से संपर्क किया तो संचालक और मैनेजर ने साफ कह दिया कि, जो काम मिला है वही करो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कंपनी ने दोनों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए, जिससे वे वापस नहीं लौट सकें।महिलाओं ने कहा कि उनके बेटों को वहां मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जबकि एजेंसी कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है। विदेश भेजने के नाम पर संस्था ने ठगी की है और दी गई जानकारी भी झूठी है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं करने पर उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जांच कराई। वहां यह जानकारी मिली कि आकाश टेक नाम की कोई एजेंसी पंजीकृत ही नहीं है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Gold Rate: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा रेट जारी, खरीदारी पर बढ़ेगा ग्राहकों का खर्च इस तेजी से
लखनऊ
सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दामों में तेजी- सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए अपडेटेड भाव (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 09:47 am

Published on:

20 Nov 2025 09:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गए थे कारीगरी करने दुबई , टूटा सपना…करना पड़ रहा है यह काम, पासपोर्ट भी हुआ जब्त

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में कोचिंग सें से निकलते ही छात्र का अपहरण…साथ पढ़ने वाली लड़की के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग छात्र को उठाया

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महापौर, नगर आयुक्त ने राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया विशेष संदेश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सांसद रवि किशन ने खुद भरा SIR फॉर्म, जनता से कहा—“मतदान सूची में आपका नाम ही लोकतंत्र की असली ताकत”

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सर्विलांस से मिली बड़ी सफलता, GRP ने बरामद किया 55 लाख का मोबाइल…पांच राज्यों से टीम ने किया बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में लगातार तीसरे दिन आग लगने की घटना, चर्चित चटोरी गली में मंगलवार को दो दुकानें जलकर राख…घंटों मची रही अफरा तफरी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.