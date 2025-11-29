आखिर कहां जा रहे थे रुपए, कैबिनेट मंत्री के बेटे से जालसाजी…तरीका जान उड़े होश

फोटो सोर्स: इमेज, कैबिनेट मंत्री के बेटे से साइबर ठगी
गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के बेटे के साथ साइबर जालसाजी का मामला सामने आया है। जालसाज ने कैबिनेट मंत्री के डॉक्टर बेटे के माेबाइल नंबर पर बैंक खाता खोलकर UPI आईडी भी बनाई है। डॉक्टर के पास जब भी कोई पैसा भेजता है, वो रकम जालसाज के खाते में चली जाती है। जानकारी के मुताबिक शाहपुर थानाक्षेत्र के जंगल सालिकराम में रहने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे डॉ. अमित कुमार निषाद की तहरीर पर शाहपुर थाने में समरीन अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
शनिवार को जालसाज का बैंक डिटेल पुलिस ने निकलवाया है। डॉ. अमित कुमार निषाद ने बताया कि मेरा एयरटेल का सिम है। इस नंबर पर जब भी कोई पार्टी का अनुदान भेजता है, तब वह राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में चली जाती है। उसके बारे में पता करने पर पता चला कि समरीन अली नाम का कोई व्यक्ति है। जिसने मेरे एयरटेल के नंबर से बैंक खाता खोल रखा है। डॉक्टर ने बताया कि 31 मार्च 2025 को सुबह 8:55 बजे एक व्यक्ति ने मेरे नंबर पर 20 हजार रुपये भेजे। यह रकम दूसरे खाते में चली गई। ऐसा बार-बार हो रहा है। हर हाल में मेरे नंबर से खाता खोलने वाले व्यक्ति का पता करना चाहिए। मेरे नंबर से जो खाता चला रहा है, वो बंद होना चाहिए। मेरे नंबर गूगल खाता वह काफी दिनों से चला रहा है। इस संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर अवधेश तिवारी को सौंपी गई है। साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, जल्द ही मामले का वर्कआउट कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग