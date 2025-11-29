UP Crime: पत्नी के बोझ से बचने की ख्वाहिश में पति ने रची झूठी किडनैपिंग, सच खुलते ही टूटी पत्नी की दुनिया

पुलिस टीम ने सबसे पहले उस क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जहां कथित अपहरण हुआ बताया गया था। लेकिन फुटेज में कहीं भी कार रुकती नहीं दिखी, न कोई झड़प, न कोई मारपीट, न ही कोई आपराधिक गतिविधि। जांच आगे बढ़ी तो एक फुटेज में फुरकान अकेले, पूरी तरह शांत और बिना किसी चोट के पैदल चलते हुए नजर आया। वह आराम से मुंशी पुलिया की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही दूरी पर दूसरे कैमरे में वह एक ऑटो में बैठते हुए भी दिखा। यह नज़ारा कहानी से बिल्कुल उलट था। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी ली। किसी ने कोई शोरगुल, झगड़ा, अपहरण या संदिग्ध हरकत नहीं देखी थी। इससे पुलिस को पुख्ता शक होना शुरू हो गया कि पूरा मामला बनावटी हो सकता है।