UP Crime: इलाज को तरसती रही मासूम, एक महीने की जंग हारी-हमीरपुर की बेटी ने लखनऊ में तोड़ा दम

UP Crime Acid Attack Survivor Minor Girl Death: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुई क्रूरतापूर्ण वारदात ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सामूहिक दुष्कर्म और जबरन एसिड पिलाए जाने की घटना के एक महीने बाद शुक्रवार तड़के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में किशोरी की मौत हो गई। गंभीर चोटों और अंदरूनी संक्रमण के बीच लगातार कई अस्पतालों में इलाज के लिए भटकने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। यह मामला न सिर्फ अपराध की अमानवीयता को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमजोरियों और आर्थिक संकट से जूझते परिवारों की दर्दनाक स्थिति को भी सामने लाता है।

घटना की रात: 28 अक्टूबर को घर में घुसकर हमला