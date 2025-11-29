Weather Update: दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से यूपी का मौसम बदलने को तैयार, पारा बढ़ेगा और तीन दिन कोहरे से राहत

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। बादल छाए रहने और हवाओं की दिशा में बदलाव से अगले 2–3 दिनों में प्रदेश के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त संभव है। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर-पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं प्रदेश को अपनी चपेट में लिए हुए थीं, जिससे रात का पारा लगातार गिर रहा था। लेकिन शनिवार से दक्षिण-पश्चिमी गर्म हवाएं और पुरवैया का मिश्रित प्रभाव तापमान को ऊपर ले जाएगा।