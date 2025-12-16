Anupriya Patel: पंकज क्या अनुप्रिया के लिए बनेंगे खतरे की घंटी, 7 बार सांसद रहे पंकज का कितना है कुर्मी बिरादरी पर प्रभाव

बीजेपी द्वारा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद यह स्वाभाविक है कि जातिवादी पार्टियों के माथे पर तनाव नजर आए, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अनुप्रिया पटेल पर पड़ने की संभावना है। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और सात बार के सांसद हैं, इस चयन के बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी 'अपना दल (एस)' पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से जुड़ी है। जबकि तीसरी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच के जटिल सियासी और मठ से जुड़े रिश्तों को लेकर है।