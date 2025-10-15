गोरखपुर में मातृशक्ति का सम्मान, उज्ज्वला योजना से दीपावली पर दो गैस सिलेंडर की सौगात

प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर दो सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सब्सिडी दी जाएगी। गोरखपुर जनपद में यह लाभ 2.93 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। एक गैस सिलेंडर की कीमत ₹915 निर्धारित है, जिसमें से ₹359 केंद्र सरकार और ₹556 राज्य सरकार वहन करेगी। पूरी राशि ₹915/- सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।