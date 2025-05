कैंसर जैसी जटिल बीमारियों से लड़ने की ताक़त देता है योग – प्रो पूनम टंडन, कुलपति

महिला अध्ययन केंद्र ,दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के तथा हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 ”yoga for one earth ,one health” के संकल्प को साकार करते हुए “योगा फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड क्योर” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।