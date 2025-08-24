वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रख कार्य करें युवा, भविष्य होगा उज्ज्वल : मुथा अशोक जैन ADG

छात्रों को संबोधित करते हुए ADG ने जीवन का अमूल्य मंत्र भी दिया उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो जो भी कार्य किया जा रहा है। वह अच्छे से होगा और भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचने से व्यक्ति की कार्यक्षमता का अधिकांश हिस्सा व्यर्थ के चिंतन में चला जाता है। छात्रों को अपनी क्षमता को पहचान कर अपने आप पर भरोसा रखने और मेहनत करने की सीख देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला, पुणे के पूर्व आचार्य डॉ. राजेंद्र भारती ने की। प्राचार्य अरुण कुमार सिंह एवं कॉलेज के अन्य स्टाफ भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।