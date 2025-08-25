Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में बाइक पर सवार होकर जा रहे थे 4 युवक, कार ने मारी टक्कर, मौत

ग्रेटर नोएडा में एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार चारों युवकों की मौत हो गई। राहगीरों ने चारों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन जान बच न सकी।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 25, 2025

Accident Symbolic Image.

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुलेसरा पुस्ता रोड पर हुआ, जहां बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर लगभग 16 से 18 वर्ष की आयु के चार युवक, सुमित, लवकुश, रिहान और मोनू ठाकुर, टीवीएस राइडर बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी बीच, सामने से आ रही वैगनआर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान चारों युवकों की मौत हो गई।

हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, घटना में शामिल वैगनआर कार को कब्जे में ले लिया गया है और चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

इस पूरे मामले में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना ईकोटेक-3 पुलिस के अधिकारी और टीम मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए शांति व्यवस्था स्थापित की गई। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुस्ता रोड पर अक्सर तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा के ठोस इंतजाम करे ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके।

Published on:

25 Aug 2025 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में बाइक पर सवार होकर जा रहे थे 4 युवक, कार ने मारी टक्कर, मौत

