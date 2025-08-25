ग्रेटर नोएडा में बाइक पर सवार होकर जा रहे थे 4 युवक, कार ने मारी टक्कर, मौत

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुलेसरा पुस्ता रोड पर हुआ, जहां बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।