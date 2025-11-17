क्या था दादरी लिंचिंग केस; क्यों इसे वापस लेना चाहती है यूपी सरकार, जमकर मचा था सियासी बवाल!

ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा की गई हत्या से जुड़े मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ADGC भाग सिंह भाटी के मुताबिक, अखलाक हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने संबंधी पत्र सरकार की ओर से प्राप्त हो चुका है। इसके आधार पर अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है।