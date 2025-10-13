120 की स्पीड से आई मौत… मात्र चंद सेकेंड में चली गई युवक की जान, एक महीने बाद थी शादी

जानकारी के अनुसार, तुषार ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी और आगे पढ़ाई के लिए अभी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था। वह दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि उसकी शादी 22 नवंबर को तय थी और तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जो परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, वहीं अब शोक में डूब गया है। गांव में भी इस घटना के बाद गम का माहौल है।