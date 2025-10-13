Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

120 की स्पीड से आई मौत… मात्र चंद सेकेंड में चली गई युवक की जान, एक महीने बाद थी शादी

यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवक तेज रफ्तार बाइक से रेलवे क्रॉसिंग की ओर पहुंचता है। फाटक बंद था लेकिन, युवक फाटक पार कर ट्रैक पर आ जाता है, इतने में ही जोरदार गति से ट्रेन आ गई।

2 min read

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 13, 2025

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी से ठीक एक महीने पहले एक 19 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा हादसा साफ नजर आ रहा है। यह दर्दनाक घटना दादरी के बोड़ाकी रेलवे फाटक के पास हुई।

रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवक तेज रफ्तार बाइक से रेलवे क्रॉसिंग की ओर पहुंचता है। उस समय रेलवे फाटक बंद था और दोनों ओर वाहन रुके हुए थे। इसके बावजूद युवक लापरवाही दिखाते हुए बाइक लेकर बैरिकेड्स को पार कर रेलवे ट्रैक पर चढ़ जाता है। मिट्टी से भरी सड़क पर बाइक अचानक फिसल जाती है और युवक गिर पड़ता है।

वीडियो में दिखाई देता है कि युवक तेजी से उठकर बाइक को संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक तेज रफ्तार से ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को आता देख वह बाइक छोड़कर आगे की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह ट्रेन की चपेट में आ जाता है। मृत युवक की पहचान दतावली गांव निवासी तुषार पुत्र ओमप्रकाश (19 वर्ष) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, तुषार ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी और आगे पढ़ाई के लिए अभी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था। वह दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि उसकी शादी 22 नवंबर को तय थी और तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जो परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, वहीं अब शोक में डूब गया है। गांव में भी इस घटना के बाद गम का माहौल है।

दादरी आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील वर्मा ने बताया कि वीडियो के आधार पर घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें और बंद रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है।

Updated on:

13 Oct 2025 05:09 pm

Published on:

13 Oct 2025 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / 120 की स्पीड से आई मौत… मात्र चंद सेकेंड में चली गई युवक की जान, एक महीने बाद थी शादी

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

