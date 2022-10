Greater Noida: 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा चिल्लाता रहा बच्चा, सोसाइटी में ढ़ूढ़ता रहा परिवार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पैरामाउंट इमोशंस हाउसिंग सोसाइटी में मंगलवार की रात एक दस वर्षीय बच्चा लिफ्ट में फंस गया। बच्चा करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चे को प्रबंधन व सोसाइटी के लोगों की मदद से बाहर निकाला। परिजनों ने बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बच्चे के लिफ्ट में फंस जाने का मामला सामने आया है। यहां की पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी में मंगलवार की रात दुर्गा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें शामिल होने जा रहा 10 वर्षीय बच्चा लिफ्ट में फंस गया। इस बीच बच्चा करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा चीखता-चिल्लाता रहा लेकिन कार्यक्रम के शोर के चलते किसी ने उसके चीखने या चिल्लाने की आवाज पर गौर नहीं किया। जब काफी देर तक बच्चा परिजनों की नजर से ओझल रहा तो उन्होंने उसे सोसाइटी में ढ़ूढ़ना शुरू कर दिया लेकिन वह नहीं मिला। हालांकि लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सुरक्षा गार्ड टावर में लगी स्क्रीन पर लिफ्ट के अंदर का पूरा दृश्य देख सकता था लेकिन वह मोबाइल में वीडियो देखने में मशगुल रहा। उधर, पीड़ित परिवार ने बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।

Child was trapped in lift for 45 minutes in Greater Noida family kept searching in society