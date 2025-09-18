ग्रेटर नोएडा में हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे; जानिए पूरा मामला

UP News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ट्राइडेंट एंबेसी सोसाइटी में AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) चुनाव को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दो पक्षों के बीच कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान जमकर लात-घूंसे चले।
मारपीट से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में AOA चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर दो पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हुई। शुरूआत में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन इसके बाद हालात बिगड़ गए और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। जिससे कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। बिसरख थाना पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि 4 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटना सोसाइटी में रहने वाले परिवारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करती हैं। लोगों की प्रशासन से अपील है कि चुनावी प्रक्रिया शांति और पारदर्शिता के साथ कराई जाए। जिससे ऐसी हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।