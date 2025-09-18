ग्रेटर नोएडा में हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे; जानिए पूरा मामला

पुलिस का कहना है कि 4 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटना सोसाइटी में रहने वाले परिवारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करती हैं। लोगों की प्रशासन से अपील है कि चुनावी प्रक्रिया शांति और पारदर्शिता के साथ कराई जाए। जिससे ऐसी हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।