नोएडा में बेटे संग तेरहवीं मंजिल से कूदी महिला, मुट्ठी में बंद था सुसाइड नोट…पति के लिए लिखा था “हम दुनिया छोड़ रहे हैं”… सॉरी।

ग्रेटर नोएडा में शनिवार को ग्रेटर नोएडा के बिसरख स्थित ACE CITY अपार्टमेंट में सुबह दस बजे एक महिला अपने बेटे के साथ बहुमंजिली इमारत की तेरहवीं मंजिल से कूद कर सुसाइड कर ली, दोनो के शव जमीन पर ऊपर से गिरने के कारण फट कर खून से लथपथ पड़े हुए थे। सोसाइटी के लोग दृश्य देख बदहवाश होकर मौके पर पहुंचे, लोगों ने तुरंत इसकी सूचना महिला के पति और पुलिस को दी गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।