ग्रेटर नोएडा

नोएडा में बेटे संग तेरहवीं मंजिल से कूदी महिला, मुट्ठी में बंद था सुसाइड नोट…पति के लिए लिखा था “हम दुनिया छोड़ रहे हैं”… सॉरी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ACE सिटी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला और उसका 11 वर्षीय बेटा 13वीं मंजिल से गिरकर मौत का शिकार हो गए।

ग्रेटर नोएडा

anoop shukla

Sep 13, 2025

Up news, noida
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीमारी से ऊब कर महिला ने बेटे संग किया सुसाइड

ग्रेटर नोएडा में शनिवार को ग्रेटर नोएडा के बिसरख स्थित ACE CITY अपार्टमेंट में सुबह दस बजे एक महिला अपने बेटे के साथ बहुमंजिली इमारत की तेरहवीं मंजिल से कूद कर सुसाइड कर ली, दोनो के शव जमीन पर ऊपर से गिरने के कारण फट कर खून से लथपथ पड़े हुए थे। सोसाइटी के लोग दृश्य देख बदहवाश होकर मौके पर पहुंचे, लोगों ने तुरंत इसकी सूचना महिला के पति और पुलिस को दी गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

बेटे के संग तेरहवीं मंजिल से कूदी महिला, दोनो की दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक दर्पण चावला सीए हैं, वह अपनी पत्नी साक्षी चावला और बेटे दक्ष के साथ रहते थे। उनके बेटे दक्ष चावला को मानसिक बीमारी थी। जब महिला ने सुसाइड किया तब पति दर्पण सो रहे थे। परिजनों ने बताया कि बच्चे की तबियत साक्षी लंबे समय से तनाव में रहती थी। जिसके कारण उनकी भी हाइपर टेंशन की दवा चल रहीं थी। पुलिस को पत्नी-बेटे के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसे साक्षी ने अपनी मुट्ठी में ले रखा था।

बेटे के मानसिक रोगी होने से खुद भी डिप्रेशन की हुई शिकार

महिला ने सुसाइड नोट में अपने पति के लिए लिखा- हम दुनिया छोड़ रहे हैं… सॉरी। तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहते। हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। परिजनों के मुताबिक, परिवार उत्तराखंड के गढ़ी नेगी गांव का रहने वाला था। बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था।ADCP सेंट्रल नोएडा सव्या गोयल ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और अन्य परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रही है।

image

Published on:

13 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा में बेटे संग तेरहवीं मंजिल से कूदी महिला, मुट्ठी में बंद था सुसाइड नोट…पति के लिए लिखा था “हम दुनिया छोड़ रहे हैं”… सॉरी।

