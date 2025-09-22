अब छोटे भाई पर माता-पिता को जिम्मेदारी! खुद को गोली मारने से पहले शख्स ने जो लिखा उसे पढ़कर…

Crime News: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके की आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को सन्न कर दिया। सोसायटी के ए-146 में रहने वाले 22 साल के प्रियांशु चौधरी ने पार्क में जाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।
घटना सोमवार तड़के करीब 4 बजे हुई। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते पर बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की माने तो मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक ने सुसाइड नोट में अपने छोटे भाई वैभव से मां-पिता का ख्याल रखने की बात लिखी है।
हालांकि, सुसाइड नोट में किसी भी प्रकार की परेशानी या आत्महत्या के कारण का जिक्र नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रियांशु चौधरी के परिवार में मां, पिता और एक छोटा भाई वैभव शामिल हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मृतक MBA में दाखिला लेने वाला था। परिजन और परिचितों की माने तो वह पढ़ाई में अच्छा था। परिजनों का कहना है कि प्रियांशु द्वारा अचानक इस तरह का कदम उठाना सभी के लिए चौंकाने वाला है।
मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। मृतक किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था और किन कारणों से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है और फॉरेंसिक जांच की तैयारी में पुलिस की टीम जुट गई है।