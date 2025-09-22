अब छोटे भाई पर माता-पिता को जिम्मेदारी! खुद को गोली मारने से पहले शख्स ने जो लिखा उसे पढ़कर…

हालांकि, सुसाइड नोट में किसी भी प्रकार की परेशानी या आत्महत्या के कारण का जिक्र नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रियांशु चौधरी के परिवार में मां, पिता और एक छोटा भाई वैभव शामिल हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मृतक MBA में दाखिला लेने वाला था। परिजन और परिचितों की माने तो वह पढ़ाई में अच्छा था। परिजनों का कहना है कि प्रियांशु द्वारा अचानक इस तरह का कदम उठाना सभी के लिए चौंकाने वाला है।