13 और 14 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

Meteorological department released latest weather update मौसम विभाग चार दिनों के लिए अलर्ट जारी किया था। जिसके दो दिन निकल गए हैं। अब 12 और 13 सितंबर के लिए चेतावनी जारी की गई है। जिसके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस संबंध में लोगों को सचेत किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित 11 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी है। जबकि शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर आदि जिलों के लिए भी अलर्ट है। इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ में यह जानकारी दी है।