13 और 14 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

Meteorological department released latest weather update मौसम विभाग चार दिनों के लिए अलर्ट जारी किया था। जिसके दो दिन निकल गए हैं। अब 12 और 13 सितंबर के लिए चेतावनी जारी की गई है। जिसके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस संबंध में लोगों को सचेत किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित 11 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी है। जबकि शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर आदि जिलों के लिए भी अलर्ट है। इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ में यह जानकारी दी है।
मानसून लगातार आफत की बारिश कर रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
जबकि 12 से 13 सितंबर के बीच के लिए भी कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। जिसके अनुसार यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश का तापमान शुक्रवार 19 सितंबर तक 25 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 14, 15 और 16 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की जानकारी दी गई है। लोगों को खुले स्थान तालाब, बिजली के खंभे आदि से दूर रहने की सलाह दी गई है।