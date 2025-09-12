Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

13 और 14 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

Meteorological department released latest weather update मौसम विभाग में आज 12 और 13 सितंबर के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। सीतापुर, शाहजहांपुर, रामपुर आदि जिलों के लिए भी सावधान किया गया है।

ग्रेटर नोएडा

Narendra Awasthi

Sep 12, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका

Meteorological department released latest weather update मौसम विभाग चार दिनों के लिए अलर्ट जारी किया था। जिसके दो दिन निकल गए हैं। अब 12 और 13 सितंबर के लिए चेतावनी जारी की गई है। जिसके अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस संबंध में लोगों को सचेत किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित 11 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी है। जबकि शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर आदि जिलों के लिए भी अलर्ट है। इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ में यह जानकारी दी है।

आज इन जिलों के लिए अलर्ट

मानसून लगातार आफत की बारिश कर रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

इन जिलों में भी आज और कल होगी बारिश

जबकि 12 से 13 सितंबर के बीच के लिए भी कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। जिसके अनुसार यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश का तापमान शुक्रवार 19 सितंबर तक 25 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 14, 15 और 16 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की जानकारी दी गई है। लोगों को खुले स्थान तालाब, बिजली के खंभे आदि से दूर रहने की सलाह दी गई है।

Updated on:

12 Sept 2025 10:49 am

Published on:

12 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / 13 और 14 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

