ग्रेटर नोएडा

मानसून का नया अटैक, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को इन जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट

Weather Forecast: मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को भारी से अतिभारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको लेकर IMD ने डबल अलर्ट जारी किया है।

ग्रेटर नोएडा

Aman Pandey

Sep 13, 2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 19 सितंबर तक मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो सकती है है। इसको लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।

यूपी में करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 15, 16,17,18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, पूवी उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर को गरज-चमक के साथ भारी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है।

इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में 15 से 19 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 40 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।

उत्तराखंड में कब होगी बारिश

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 14 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ भी संभावना ‌है।

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, 14 से 16 और 19 सितंबर को तेलंगाना, 14 सितंबर को कर्नाटक, 14 से 17 सितंबर तक तमिलनाडु, भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 14 से 16 सितंबर के बीच आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) का अलर्ट जारी ‌किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, 13 से 16 और 18 से 19 सितंबर को असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान अलग-अलग स्‍थानों पर‌ बिजली गिरने का भी ‌अलर्ट है।

दिल्ली एनसीआर में बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 14 से सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बारिश होगी।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 14 से 19 जून तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है।

Updated on:

13 Sept 2025 08:16 pm

Published on:

13 Sept 2025 08:05 pm

मानसून का नया अटैक, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को इन जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट

