मानसून का नया अटैक, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को इन जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 19 सितंबर तक मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो सकती है है। इसको लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।