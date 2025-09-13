मानसून का नया अटैक, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को इन जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 19 सितंबर तक मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो सकती है है। इसको लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 15, 16,17,18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, पूवी उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर को गरज-चमक के साथ भारी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में 15 से 19 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 40 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 14 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ भी संभावना है।
IMD के मुताबिक, 14 से 16 और 19 सितंबर को तेलंगाना, 14 सितंबर को कर्नाटक, 14 से 17 सितंबर तक तमिलनाडु, भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 14 से 16 सितंबर के बीच आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, 13 से 16 और 18 से 19 सितंबर को असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 14 से सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बारिश होगी।
भारत मौसम विभाग ने 14 से 19 जून तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है।