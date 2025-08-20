School Closed: कल 21 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, डीएम ने किया छुट्टी का एलान

School Closed: ग्रेटर नोएडा में लगने वाले ऐतिहासिक गुरु द्रोणाचार्य मेले की वजह से कल यानी 21 अगस्त, गुरुवार को जिले भर के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोकल हॉलिडे घोषित करते हुए निर्देश जारी कर किया हैं।
School Closed: गौतमबुद्ध नगर जिले में इन दिनों दनकौर का मशहूर गुरु द्रोणाचार्य मेला चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों की सुविधा और ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मेले के दौरान दनकौर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। सड़कों पर जाम और भीड़भाड़ से छात्रों व अभिभावकों को परेशानी होती है। इसी वजह से डीएम की ओर से लोकल हॉलिडे घोषित किया गया है।
गौरतलब है कि गुरु द्रोणाचार्य मेला दनकौर की परंपरा और इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसे मौकों पर जिला मजिस्ट्रेट के पास छुट्टी घोषित करने का अधिकार होता है। प्रशासन के आदेश के बाद अब सभी बच्चों और पैरेंट्स को गुरुवार को राहत मिलेगी।