School Closed: कल 21 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, डीएम ने किया छुट्टी का एलान

School Closed: गौतमबुद्ध नगर जिले में इन दिनों दनकौर का मशहूर गुरु द्रोणाचार्य मेला चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों की सुविधा और ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।