ग्रेटर नोएडा

अगले 7 दिनों तक धुंआधार बारिश; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

Weather Update Rain Red Alert: अगले 7 दिनों तक धूंआधार बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जानिए आपके जिले में मौसम कैसा रहने वाला है? क्या है मौसम विभाग के मुताबिक ताजा अपडेट?

less than 1 minute read

ग्रेटर नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 03, 2025

weather update rain red alert Intense rainfall expected for 3 to 9 october

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। फोटो सोर्स-Ai

Weather Update Rain Red Alert: उत्तर प्रदेश में आने वाले 7 दिनों तक भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट

मौसम विभाग की माने तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक बरेली, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, हरदोई, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, कासगंज, एटा, आगरा, समेत अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और वाराणसी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग की माने तो 5 अक्टूबर को आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, देवरिया और कुशीनगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना भी जताई गई है।

कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

वहीं उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा और चमोली समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

मौसम की ताजा अपडेट

एक बयान में IMD की ओर से कहा गया, “पश्चिम-मध्य और आस-पास के उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा और सुबह 8.30 बजे तक वहीं बना रहा।”

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, '' चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी किया गया है। साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

ये भी पढ़ें

साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज
सीतापुर

Updated on:

03 Oct 2025 03:39 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / अगले 7 दिनों तक धुंआधार बारिश; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

अगले 48 घंटे तक आंधी-तूफान संग भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों के लिए IMD की नई भविष्यवाणी

Delhi weather monsoon Cyclonic storm in two hours heavy rain warning these districts and State
ग्रेटर नोएडा

फ्लैट पर बहन से मिलने पहुंचे डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

Doctor suicide after meeting sister at Greater Noida Gaur City 2 flat
ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खौफनाक कांड, पत्नी-साले की हत्या कर फंदे पर झूला, आत्महत्या से हिल गया पूरा परिवार

greater noida man kills wife sister brother suicide pappu lal
ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में हाईराइज बिल्डिंग के 22वीं मंजिल से कूदा डॉक्टर, मौत

ग्रेटर नोएडा

मानसून का तांडव शुरू, 1, 2 और 3 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather, Delhi monsoon news, Delhi NCR, Delhi Weather Forecast, Delhi-NCR Weather, downpour, HeaT WAVE, heavy rain, heavy rain alert, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy rainfall alert June 2025, hindi news, IMD, IMD alert, imd red alert, IMD Warning, India ka aaj ka mausam today, monsoon, Monsoon Update, patrika news, rain, rain alert, Rain Warning, Rajasthan Weather, Rajasthan Weather news, rajasthan weather update, Thunderstorm, Weather forecast, weather news, weather report, weather update today
ग्रेटर नोएडा
