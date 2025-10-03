अगले 7 दिनों तक धुंआधार बारिश; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, '' चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी किया गया है। साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।