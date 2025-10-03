अगले 7 दिनों तक धुंआधार बारिश; इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। फोटो सोर्स-Ai
Weather Update Rain Red Alert: उत्तर प्रदेश में आने वाले 7 दिनों तक भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की माने तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक बरेली, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, हरदोई, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, कासगंज, एटा, आगरा, समेत अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और वाराणसी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की माने तो 5 अक्टूबर को आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, देवरिया और कुशीनगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना भी जताई गई है।
वहीं उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा और चमोली समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
एक बयान में IMD की ओर से कहा गया, “पश्चिम-मध्य और आस-पास के उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा और सुबह 8.30 बजे तक वहीं बना रहा।”
मौसम विभाग के मुताबिक, '' चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी किया गया है। साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा) चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
