मेडिकल डिवाइस पार्क फेज-2 की तैयारी में जुटा यमुना प्राधिकरण, कईयों को मिलेगा रोजगार का मौका

यमुना प्राधिकरण भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना मेडिकल डिवाइस पार्क फेज टू योजना लाने की तैयारी में जुट गया है। 30 भूखंडों की योजना के फेज-2 में इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल किट बनाने वाली कंपनियों को मौका दिया जाएगा। जिससे आठ हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Published: September 25, 2022 09:58:06 am

मेडिकल उपकरणों को बनाने में देश आत्मनिर्भर बने इसके लिये भारत सरकार की योजना मेडिकल डिवाइस पार्क को देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जा रहा हैं। बता दें कि प्रदेश में यह मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बन रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क के फेज वन में तय लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क फेज टू योजना लाने जा रहा है। जिसमें इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए 30 प्लाट की स्कीम निकाली जाएगी।

Yamuna Authority in preparation for Medical Device Park Phase 2 in Greater Noida