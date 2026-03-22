NH-46 पर स्कॉर्पियो में मिले 1 करोड़, पुलिस ने कर ली 20 लाख की डील, मचा हड़कंप

ग्वालियर रेंज के आइजी अरविंद सक्सेना ने इस उच्च स्तरीय जांच की पुष्टि की है। पूरा घटनाक्रम धरनावदा थाने की रूठियाई चौकी के पास घटित हुआ। नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गुजरात पासिंग कार (जीजे-05- आरके-9351) को रोका, जिसमें लगभग एक करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इतनी बड़ी रकम देख थाने के तीन रसूखदार पुलिसकर्मी (एक थाना प्रभारी, एक एएसआइ और एक हेड कांस्टेबल) सक्रिय हो गए। आरोप है कि व्यापारी के साथ थाने में ही डील हुई और 20 लाख रुपए लेकर बाकी के 80 लाख रुपए के साथ उसे रवाना कर दिया गया।