किसान की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता को पकड़ने जुटीं 8 टीमें, सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ने दिखाई सख्ती

8 teams to nab murder accused BJP leader Mahendra Nagar- file pic
Guna- एमपी के गुना में किसान मर्डर कांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार शाम फतेहगढ़ थाने के गणेशपुरा क्षेत्र में थार गाड़ी से कुचल कर किसान की हत्या कर दी गई थी। किसान रामस्वरूप नागर की हत्या कराने का आरोप बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगा है। मामले में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने जहां सख्त कार्रवाई की बात कही वहीं प्रदेशाध्यक्ष ने आरोपी बीजेपी नेता को पार्टी से निकाल दिया। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर, ग्वालियर संभाग के आयुक्त कमिश्नर मनोज खत्री, आईजी अरविंद सक्सेना ने घटना स्थल का दौरा किया। मृतक रामस्वरूप नागर के परिजनों से मिलकर ऊर्जा मंत्री ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
घटना को लेकर ग्रामीणों में जबर्दस्त आक्रोश है। इसे देखते हुए अभी भी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच पुलिस ने किसान की हत्या के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता सहित शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान की 8 संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर हत्या के आरोपी महेंद्र नागर को पार्टी से निकाल दिया गया है। वह बीजेपी की बूथ समिति का अध्यक्ष था। महेंद्र नागर सरपंच भी रहा है। उसका घर किसान रामस्वरूप के पड़ोस में ही है। आरोपी महेंद्र नागर का रामस्वरूप से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वह अन्य आरोपियों के साथ फरार है।
आरोपी महेंद्र नागर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का समर्थक माना जाता है। उसकी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। महेंद्र नागर यहां का कुख्यात नेता माना जाता है। ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वह दबाव डालकर लोगों की जमीन औने-पौने दाम पर खरीद लेता है। गणेशपुरा बूथ अध्यक्ष और कुड़का पंचायत का सरपंच रह चुका है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना की घटना के बाद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपराधिक कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुना में 26 अक्टूबर की दोपहर हुई घटना के आरोपी महेंद्र सिंह सहित 14 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना फतेहगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण के नामजद आरोपी हुकुम सिंह नागर को राउंडअप कर लिया गया है। घटना में उपयोग में लाए गए ट्रेक्टर को भी बरामद कर लिया गया है।
गुना
मध्य प्रदेश न्यूज़
