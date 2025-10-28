किसान की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता को पकड़ने जुटीं 8 टीमें, सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ने दिखाई सख्ती

Guna- एमपी के गुना में किसान मर्डर कांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार शाम फतेहगढ़ थाने के गणेशपुरा क्षेत्र में थार गाड़ी से कुचल कर किसान की हत्या कर दी गई थी। किसान रामस्वरूप नागर की हत्या कराने का आरोप बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगा है। मामले में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने जहां सख्त कार्रवाई की बात कही वहीं प्रदेशाध्यक्ष ने आरोपी बीजेपी नेता को पार्टी से निकाल दिया। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर, ग्वालियर संभाग के आयुक्त कमिश्नर मनोज खत्री, आईजी अरविंद सक्सेना ने घटना स्थल का दौरा किया। मृतक रामस्वरूप नागर के परिजनों से मिलकर ऊर्जा मंत्री ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।