मौसम ने ली करवट, 185 किमी. की रफ्तार वाली ‘जेट स्ट्रीम’ बढ़ाएगी ठंड, अलर्ट

इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का एक और परिसंचरण बना हुआ है। इन दोनों प्रणालियों के कारण जेट स्ट्रीम बेहद सक्रिय है, जिसकी गति करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी जा रही है। गुना से यह सभी सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए यहां सीधे वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। बावजूद इसके, इनका असर ठंडी हवाओं, बढ़ी हुई नमी और सुबह-शाम कोहरे के रूप में स्पष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे रहा रहा है। इस दौराप रात का पारा भी काफी नीचे जाएगा।