‘हमारी दुनिया उजाड़कर न बने अडाणी ग्रुप की फैक्टरी’, प्रजापति समाज का फूटा गुस्सा

Adani Cement Plant: कुछ समय पहले मानव के करैया क्षेत्र में अडाणी ग्रुप को सीमेन्ट फैक्टरी लगाए जाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रजापति समाज में नाराजगी छा गई है इसकी साफ वजह ये है कि वहां से प्रजापति समाज के ईंट-भट्टे के रोजगार को प्रभावित करने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। यह उ‌द्योग चलाने वालों को प्रशासन ने बेदखली के नोटिस दिए हैं, इन नोटिस मिलने के बाद ईट भट्टे का कारोबार चलने वालों में हड़कप मचा हुआ है। (mp news)