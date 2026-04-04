मासूम बच्ची को हाथों में लेकर इलाज के लिए दौड़े, एमपी में भीषण हादसे में श्रद्धालु की मौत, 5 घायल

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने थाने की सुरक्षा में लगे तीनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पता चला है कि यह वही आरोपी है जो एक साल पूर्व सिटी कोतवाली से पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला था। वह अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इसके साथ ही चोर की धरपकड़ के लिए एसआईटी बना दी है। जानकारी के अनुसार, मधुसूदनगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दिनेश भील उर्फ भोला पुत्र मेहरबान सिंह भील निवासी लक्ष्मणपुरा, थाना जामनेर को पकड़ा था। आरोपी को पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए मधुसूदनगढ़ थाने के लॉकअप में रखा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शुक्रवार तडक़े लगभग 4 बजे जब पूरी थाना परिसर और सुरक्षाकर्मी मुस्तैद होने का दावा कर रहे थे, तभी मौका पाकर दिनेश भील लॉकअप से भाग निकला।