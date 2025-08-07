MP में 353 मकानों पर होगा ‘बुलडोजर एक्शन’, कलेक्टर ने बैठक में लिया बड़ा फैसला

कलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों ने उनसे स्वयं नदी, नालों, तालाबों से कब्जा हटा कर उनको सुरक्षित करने की मांग आ रही है। जिसमें दो खमा से नानाखेड़ी मार्ग के दोनों ओर बड़ी नालियों का निर्माण जनभागीदारी से किया जाएगा। लोगों के द्वारा पाइप लाइन डालकर पानी निकासी की बात मीटिंग में उठाई तो इस पर उन्होंने इस कार्य को गलत बताया। लोगो से अपील की कि वे ऐसा न करें और पाइप हटा लें।