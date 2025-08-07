7 अगस्त 2025,

गुना

MP में 353 मकानों पर होगा ‘बुलडोजर एक्शन’, कलेक्टर ने बैठक में लिया बड़ा फैसला

mp news: एमपी के गुना में नदी और तालाब के पास बने अवैध भवनों और अतिक्रमणों पर जल्द कार्रवाई होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने 353 मकानों को चिन्हित किया है।

गुना

Akash Dewani

Aug 07, 2025

Bulldozer action on 353 houses river banks guna mp news
Bulldozer action on 353 houses river banks guna (फोटो- AI)

Bulldozer action: गुना के गुनिया नदी, गोपालपुरा और भुजरिया तालाब को एनजीटी के आदेश के तहत कैसे संवारा जाए और इनको आगामी सौ वर्ष तक अतिक्रमणों से कैसे बचाकर सुंदर बनाया जाए। इस पर चिंतन और मनन के लिए शहर के समाजसेवी, राजनैतिक दल, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों की एक बैठक हुई।

बैठक में लिया गया फैसला

कलेक्ट्रोरेट में हुई बैठक में प्रशासन की और से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि इन जल स्त्रोतों के आसपास 353 से अधिक ऐसे भवन हैं जो इन 15 मीटर नदी के भराव क्षेत्र के अंतर्गत डूब में आ रहे हैं, जिनको चिन्हित कर लिया है। रक्षाबंधन के बाद इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए चल रहा सर्वे आगामी दो दिन में पूरा हो जाएगा। (mp news)

नदी के 15-30 मीटर भराव क्षेत्र को किया जाएगा क्लियर

पहले चरण में 15 मीटर तक नदी के भराव वाले क्षेत्र में और दूसरे चरण में 30 मीटर तक नदी के भराव वाले क्षेत्र में अवैध रूप से बने मकानों को हटाने की कार्रवाई कराए जाने की तैयारी चल रही है। बैठक में बताया गया कि कुल मिलाकर 353 के करीब वर्तमान में 15 मीटर नदी के भराव क्षेत्र के अंतर्गत डूब में आने वाले मकान को प्रथम रिपोर्ट अनुसार चिन्हित किए जाने को कार्यवाही में आना बताया गया।

इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्हें पूर्व में खाली करने और विस्थापन में जगह भी दी गई जाने के बाद भी जमे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने गुनिया नदी की सीमा चिन्ह को लगाने और नदी-नालों एवं तालाबों को गहरीकरण के साथ उनकी जमीनों को सस्ते में भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों के द्वारा बेचे जाने पर सख्ती से रोक लगवाए जाने की बात कही। (mp news)

काफी समय से की जा रही थी मांग- कलेक्टर

कलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों ने उनसे स्वयं नदी, नालों, तालाबों से कब्जा हटा कर उनको सुरक्षित करने की मांग आ रही है। जिसमें दो खमा से नानाखेड़ी मार्ग के दोनों ओर बड़ी नालियों का निर्माण जनभागीदारी से किया जाएगा। लोगों के द्वारा पाइप लाइन डालकर पानी निकासी की बात मीटिंग में उठाई तो इस पर उन्होंने इस कार्य को गलत बताया। लोगो से अपील की कि वे ऐसा न करें और पाइप हटा लें।

तालाबों-नालों के पास भी चलेगा बुलडोजर

कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा कि आप लोग शहर का विकास और सुरक्षा के लिए सहमत हो तो एनजीटी के दिए आदेश अनुसार शहर के गुनिया नदी, भुजरिया तालाब, गोपालपुरा तालाब के कैचमेंट एरिया सहित उसके भराव और पानी के सैलाब को लेकर तय मापदंड अनुसार 30 मीटर तक के अतिक्रमण, कब्जे को हटाने प्रशासन तैयार हैं, जो पहले 15 मीटर से फिर 30 मीटर तक करेंगे।

अभी सर्वे चल रहा हैं जो दो दिन में खत्म हो जाएगा। कलेक्टर की बात को महत्व दिया और इस पर सहमति बनी कलेक्टर ने 10 टीम गठित करके चरणों में अभियान 18 तारीख के बाद अतिक्रमण हटाने, सौन्दर्याकरण की दिशा में काम शुरु करने आदि की बात कही। (mp news)

लोगों का मिल रहा समर्थन

भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने समाजसेवी, विभिन्न समाज के लोगों से अपील की वे सोशल मीडिया और अन्य संपर्क माध्यम से शहर को बचाने के लिए अपील कर जिला प्रशासन की मुहिम का समर्थन की मांग करें। इसका अधिकतर लोगों ने समर्थन भी किया।

बैठक में शामिल थे ये अफसर और अधिकारी

बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा कि इस मीटिंग में आए सुझावों को लेकर गंभीरता से विचार किया जाकर, मुहिम शुरु होने के एक दिन पूर्व फिर एक मीटिंग की जाएगी। मुहिम विभिन्न चरणों में चलेगी। बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार आदि उपस्थित थे। (mp news)

Published on:

07 Aug 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / MP में 353 मकानों पर होगा 'बुलडोजर एक्शन', कलेक्टर ने बैठक में लिया बड़ा फैसला

