MP के सरकारी कॉलेज का गजब ऐलान, कहा- 6 सितंबर तक पहले आओ, पहले पाओ…

MP News: एक ऐसा भी समय था जब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन्हें प्राइवेट छात्र के रूप में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन वर्तमान हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इस बार गुना जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में खाली सीटें भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।
उच्च शिक्षा विभाग अब तक पांच चरणों में एडमिशन की प्रक्रिया चला चुका है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (PM College of Excellence) में 1275 सीटें खाली रह गई हैं। विभाग की एडमिशन प्रक्रिया पर शुरुआत से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 14 अगस्त को पांचवें चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके 14 दिन बाद 30 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर एडमिशन को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिसकी जानकारी कॉलेज के स्टूडेंट को अब तक नहीं है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष सीएलसी चरण सिर्फ खाली सीटों को भरने के लिए ही है। सभी प्रवेश 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दिए जाएंगे। रिक्त सीटों की जानकारी विद्यार्थी के लॉगिन एवं महाविद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। पंजीकृत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में सीधे प्रवेश शुल्क जमा कर ले सकता है। विद्यार्थी जिस कॉलेज में प्रवेश चाहता है वहां सीट रिक्त होने पर सीधे पहुंचकर प्रवेश ले सकता है।
ध्यान रहे कि नवीन पंजीकृत विद्यार्थी केवल एक कॉलेज में ही पंजीयन कर सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन उपरांत शुल्क जमा कर उसी दिन प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। मेजर माइनर के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पात्रता विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। सभी संबंधित प्राचार्य विश्वविद्यालय से समन्वय कर पात्रता निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया एक से 6 सितंबर तक चलेगी।