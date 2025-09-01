MP के सरकारी कॉलेज का गजब ऐलान, कहा- 6 सितंबर तक पहले आओ, पहले पाओ…

उच्च शिक्षा विभाग अब तक पांच चरणों में एडमिशन की प्रक्रिया चला चुका है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (PM College of Excellence) में 1275 सीटें खाली रह गई हैं। विभाग की एडमिशन प्रक्रिया पर शुरुआत से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 14 अगस्त को पांचवें चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके 14 दिन बाद 30 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर एडमिशन को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिसकी जानकारी कॉलेज के स्टूडेंट को अब तक नहीं है।