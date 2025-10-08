सावधान! इन 4 रास्तों से संभलकर निकलें, कभी भी हो सकता है हादसा

गुना-अशोकनगर मार्ग पर कैंट चौराहा से गुलाबगंज की ओर जाने वाले मार्ग पर यह पुलिया बनी है। जिसका निर्माण कई साल पहले पीब्ल्यूडी ने कराया था। तब से लेकर आज तक इसका मेंटीनेंस नहीं किया गया। हर साल की बारिश में पानी के तेज बहाय से यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। एक साइड से काफी हिस्सा टूटकर गिर चुका है। पुलिया के दोनों ओर रेलिंग नहीं है। जिससे वाहन चालकों को हर समय खतरा रहता है। यह मार्ग ग्राम खैजरा सहित करीब 6 गांव को पहुंचाने वाला मुख्य मार्ग है। गांव से स्कूल के बच्चे भी प्रतिदिन यहां से निकलते हैं। (MP News)